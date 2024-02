RUGBY. 6 Nations. La composition de l'Italie contre la France avec une ligne de 3/4 qui sent bon le Top 14 !

En vue du duel électrisant contre le XV de France ce dimanche 25 février dans le Tournoi, le sélectionneur Gonzalo Quesada a levé le voile sur l'équipe italienne.

En vue du duel électrisant contre le XV de France ce dimanche 25 février dans le Tournoi à Lille, Gonzalo Quesada a levé le voile sur l'équipe italienne pour ce match de la 3e journée du 6 Nations 2024.

Ce face-à-face marque le 50ᵉ affrontement entre les deux nations. Au sein de la composition, le triangle arrière dynamique sera formé par Capuozzo (Toulouse), Menoncello, et Ioane (Lyon), soutenu par la paire de centres Brex et Federico Mori (Bayonne).



Ce dernier qui fait son grand retour après presque deux ans d'absence. Garbisi (RCT) et Page-Relo (Lyon) prendront les commandes du jeu à la charnière, une première pour ce duo dans le tournoi. Une ligne d'attaque qui sent bon le Top 14.

La troisième ligne voit le capitaine Lamaro aux côtés de Vintcent et Favretto. Un mélange de jeunesse et d'expérience qui promet d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. Mais qui aura fort à faire face à Cros, Ollivon et Boudehent.

Ruzza et Niccolò Cannone sont alignés dans la cage face à Woki et Tuilagi. Tandis que Zilocchi, Nicotera, et Fischetti démarrent en première ligne et complètent le pack d'avants, promettant une bataille féroce dans les ruck comme en mêlée.

Du côté des finisseurs, on retrouve Canali, Lucchesi, Spagnolo, Ferrari, de retour de blessure, Zambonin, Zuliani, Varney, et Marin, de retour après une dernière apparition en 2022.

Dimanche, les Azzurri voudront donner du fil à retordre au XV de France. Lequel a bien l'intention d'élever son niveau de jeu après un revers cuisant à Marseille et un succès compliqué en Ecosse. Un match à ne pas manquer !