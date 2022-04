RUGBY. Accession en Top 14 : la formule d'Arlettaz est-elle plus cohérente ?

Interrogé sur RMC, le manager de l'USAP, Patrick Arlettaz souhaite voir la formule d'accession en Top 14 changer. Le premier devrait selon lui, être automatiquement promu à l'étage supérieur.

Une nouvelle formule pour les montées en Top 14 ? C'est ce que souhaite Patrick Arlettaz. Le manager de l'USAP, invité de l'émission ''Entre les potos'', diffusée sur RMC, aimerait du changement à ce niveau. Le premier de Pro D2 devrait selon lui, être automatiquement promu en Top 14, tandis que le reste des qualifiés disputerait des phases finales. Il précise : ''Je comprends le principe de la finale d'accession, c'est-à-dire essayer de donner une chance supplémentaire aux clubs du Top 14 et qu'il y ait moins de mouvements sur le Top 14 [...] Ce qu'il faudrait faire, et c'est ce qu'il me semble le plus logique. C'est de faire en sorte que le premier monte directement. Et celui qui gagne le championnat, c'est-à-dire on fait les demies et la finale sans le premier du championnat, se donne le droit de monter en Top 14. Ça protège le Top 14 et ça fait de la visibilité par rapport au premier qui a écrasé tout le monde. Tout le monde est content. Ça fait des phases finales. Mais les phases finales ne sont pas faites pour être champion, mais pour monter.''

Plus globalement, Patrick Arlettaz souhaite donc revenir à une ancienne formule, qui voyait déjà le premier être directement promu en Top 14, tandis que le reste bataillait lors de phases finales, pour décrocher le précieux sésame, et donc cette montée en Top 14. Arlettaz poursuit, toujours pour RMC : ''Nous, on l'a gagné deux fois le championnat de Pro D2. Mais sincèrement, dans nos têtes à nous, bien sûr on est champions de France de Pro D2, mais ce qu'on veut, c'est la montée en Top 14. Ce qui change le club, ce n'est pas d'être champion de Pro D2, c'est de monter en Top 14. C'est ça qui fait la révolution dans notre club.'' Alors se dirige-t-on vers un énième changement ? Tout cela est une autre histoire.