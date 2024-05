PRO D2. Les Brivistes à la recherche du hold-up du siècle pour une qualification en phases finales

Brive est bien mal embarqué pour rejoindre les phases finales de Pro D2. Néanmoins, mathématiquement, tout est encore possible, à condition de ne pas revenir bredouille de Vannes.

Une victoire ou rien

Actuellement huitième de Pro D2 à seulement deux journées de la fin, le CAB ne réalise pas la saison espérée après la descente de Top 14 l'année dernière. Avec 67 unités, les Coujous ne sont qu'à deux points de Nevers et Mont-de-Marsan qui sont juste devant.

Ce jeudi, les hommes de Pierre-Henry Broncan se déplacent à Vannes, chez le leader, qui marche en roi sur la seconde division française. Le calcul est simple pour les Corréziens, minimum neuf points en deux matchs, sinon au revoir les phases finales.

Néanmoins, en face, les Bretons ne sont pas du même avis, et si ces derniers sont sûrs de rejoindre les demi-finales, la première place reste symbolique et ils ne la laisseront pas à Provence.

Cette saison, Vannes a déjà perdu à domicile, la première fois contre le dauphin, puis la seconde contre Grenoble, qui est quatrième et qui a réalisé une remontée tout simplement fantastique. Il est dur de gagner à la Rabine, très dur.

En plus de cela, le stade sera une fois de plus à guichets fermés, car Vannes ne va pas recevoir pour la dernière journée de Pro D2, avec le déplacement à Agen. Pour Brive, la victoire est donc obligatoire, et au match aller, les coéquipiers de Sasha Gué avaient gagné 13-11.

Si Brive réussit à battre Vannes demain soir, il faudra aussi attendre les résultats de Nevers et du Stade Montois. L'USON se déplace à Béziers, qui est troisième de Pro D2, et qui semble un cran au-dessus cette saison. Ensuite, Mont-de-Marsan joue également hors de ses bases, sur la pelouse de Montauban qui joue sa survie.

Sur le papier, tout reste encore jouable, bien que Brive ne soit que la dixième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Ensuite, en cas de succès, les anciens pensionnaires du Top 14 devront gagner avec le bonus offensif à domicile contre Biarritz, qui n'aura presque plus rien à jouer en cas de victoire contre Provence.

Cependant, les deux équipes ne sont pas sur la même dynamique, car Vannes n'a pas perdu un seul de ses cinq dernières rencontres, alors que Brive a encaissé deux défaites et un match nul.

Dos au mur, les Corréziens sont partis ce mardi matin en direction de Vannes, afin de préparer au mieux le match de leur saison. Ils pourront compter sur l'apport de supporters qui feront ce long déplacement. Côté joueurs, Broncan alignera sa meilleure équipe, et tout reste possible pour décrocher le fameux ticket des quarts de finale de Pro D2.

