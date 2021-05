Pro D2. Le choc entre Grenoble et Vannes de nouveau reporté en semaine

La Pro D2 connaît un nouveau report avec la rencontre Grenoble vs Vannes comptant pour la 28e journée.

La LNR a annoncé le report officiel de la rencontre en retard opposant le FC Grenoble au RC Vannes, prévue au lundi 10 mai. Un cas de Covid a été confirmé dans les rangs vannetais puis dans ceux de Grenoble, la tenue du match ce soir est donc impossible. Pour l'instant, la LNR demande à ce que le match se joue demain (mardi 11 mai) afin de permettre de nouveaux tests PCR.

Mais cette rencontre a déjà été reportée à deux reprises. Grenoble, actuellement 6e avec 74 points, souhaite faire un gros coup en réceptionnant le second du championnat, Vannes. Pour l'instant, l'horaire et la chaîne télé n'ont pas été confirmées par la LNR qui est dans l'attente des résultats des tests PCR des deux clubs. Si un nouveau report est confirmé, la LNR et les deux clubs pourraient se retrouver dans une impasse avec le calendrier de fin de saison et les temps de repos des joueurs.