PRO D2 - L’Aviron Bayonnais dévoile ses nouveaux maillots domicile et extérieur

L’Aviron Bayonnais arrive chez le Coq Sportif et dévoile ses maillots pour la saison prochaine.

Nouvel équipementier, nouveau design mais mêmes couleurs ! Le nouveau maillot de l’Aviron Bayonnais vient d’être dévoilé. Réalisé par Le Coq Sportif, il reprend les coupes actuelles de l’équipementier français, notamment pour le col, à l’image de ce que l’on pouvait voir sur le maillot de Montpellier. Cependant, l’exception basque est présente. Les habituelles bandes bleues, blanches et rouges de la marque sont ici modifiées. Le bleu étant remplacé par le vert en rapport aux couleurs du drapeau basque. POINT TRANSFERTS. Un Australien à Bayonne, Bérard à Bourg-en-Bresse, un Sud-Af' à Narbonne

Si les couleurs et le motif du maillot domicile restent dans l’esprit traditionnel, le maillot extérieur lui offre quelques particularités. Le club les détaille dans un communiqué : “On retrouve une représentation de Lurraldea, qui signifie le territoire, mais aussi le patrimoine naturel basque : l’eau, la terre et le ciel.” L’eau étant mise en avant, la couleur du maillot rappelant l’Océan et les deux fleuves traversant la cité Basque. La terre est elle présente grâce aux “lignes topographiques inscrites dans le dos du joueur, qui évoquent les sept provinces basques.” La fleur de chardon sylvestre, aussi appelé fleur-soleil, présente en bas du maillot illustre le ciel.