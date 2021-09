Pro D2. Agen joue déjà gros à Grenoble ce jeudi, Régis Sonnes en danger ?

En déplacement à Grenoble ce jeudi en Pro D2, Agen doit retrouver le chemin de la victoire. Régis Sonnes pourrait faire les frais des mauvais résultats du SUA.

Pro D2. Les 5 défis qui attendent le SUACe jeudi, Agen se déplace sur la pelouse de Grenoble dans le cadre de la 3e journée de Pro D2. Un déplacement sous tension pour les Agenais après un début de saison raté. Battus à Bayonne dans le match des relégués, ils ont surtout failli contre Béziers lors du premier match de la saison à la maison. Deux défaites qui s'ajoutent aux 26 revers de la saison 2020/2021 de Top 14. La funeste série dépasse même les 31 rencontres sans succès depuis février 2020. Ça commence à faire beaucoup pour les supporters comme pour la direction. Christophe Laussucq a fait les frais de ces mauvais résultats. Et son successeur Régis Sonnes pourrait lui aussi sauter si le SUA coule au Stade des Alpes si on en croit Sud Ouest. "Le président Fonteneau s’est promis de ne pas reproduire la même erreur que la saison dernière." Il pourrait donc agir avant même la fin de ce premier bloc de matchs.

J’ai accepté les demandes des entraîneurs pour avoir un staff tourné vers la haute performance. On a tout pour réussir théoriquement. Nous avons les outils pour gagner et garder en tête l’objectif du Top 6. Je leur ai laissé les clés du camion. Le public attend un comportement irréprochable, ce n’est pas totalement le cas.

Sur les ondes de 47FM, Jean-François Fonteneau n'a pas caché son agacement et se dit très déçu. "Les partenaires qui nous ont fait confiance ainsi que les supporters méritent autre chose que cette bouillie de rugby." Agen savait pourtant à quoi s'attendre. "La Pro D2, c'est le Top 14 d'il y a 10 ans, ça tape très fort. Il faut être sérieux sur les zones de ruck avec de l'agressivité. Si on n'a pas cette combativité, on va vivre des moments très compliqués." C'est d'autant plus dommageable pour Agen qu'ils ont eu le temps de s'y préparer l'an passé. Fonteneau estime que la saison 2020/2021 a été sacrifiée pour préparer celle en cours avec une approche plus pédagogue là où les Agenais auraient pu la jouer à l'ancienne en allant "à la guerre". Mais les résultats se font encore attendre. Le président du SUA espérait deux victoires au minimum voire trois. En cas de défaite ce jeudi soir à Grenoble, qui est allé battre Vannes à la Rabine, Agen comptera déjà trois revers.