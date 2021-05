PRO D2 : à quelle heure et sur quelle chaîne pour les demi-finales ?

Si vous ne voulez pas louper les demi-finales de la PRO D2, c'est par ici que ça se passe.

La Pro D2 arrive à son terme. La saison régulière est déjà terminée, les barrages passés... Reste trois matchs : les demi-finales, et la grande finale d'accession... Quatre équipes sont encore en lice : Perpignan, leader du classement, et le dauphin Vannes, directement qualifiés pour les 1/2. Mais aussi Oyonnax et Biarritz, qui viennent d'éliminer Colomiers et Grenoble.

Touché par le COVID, le Biarritz Olympique devrait d'ailleurs bien pouvoir en découdre ce week-end.

COVID au Biarritz Olympique : quelles sont les étapes pour éviter la disqualification ?Mais alors, comment être sûr de ne pas louper les matchs ? En lisant le programme ci-dessous, sachant que le coup d'envoi de ces deux chocs sera donné ce dimanche, sur deux chaînes différents :

USAP - Oyonnax, dimanche 30 mai à 15h30 sur Canal+

Vannes - Biarritz, dimanche mai à 18h sur Canal+Sport

Si l'USAP et le RCV sont favoris, attention aux mauvaises surprises... Notamment du côté basque, le BOPB faisant figure d'épouvantail de la compétition.

