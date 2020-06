Pour la saison prochaine, la FFR estime un déficit de plus de 5 millions d'euros

Dans son budget prévisionnel pour la saison 2020/2021, la FFR table sur un trou de plus de 5 millions d'euros.

Il y a quelques semaines, des rumeurs estimant un budget déficitaire de plus de 7 millions d'euros pour la saison prochaine circulaient. Après de grandes difficultés financières sur les deux dernières années et 8,3 millions d'euros de perte lors des deux derniers exercices, la FFR a dû faire face à la crise de coronavirus pour cette saison. Selon leur prévision, ce sera finalement un résultat négatif de 5,6 millions d'euros pour la saison prochaine.

Mais d'où vient ce trou budgétaire ? On le disait, le COVID-19 a stoppé toute compétition, notamment le Tournoi des 6 Nations et le dernier match au Stade de France prévu le 14 mars face à l'Irlande. La Fédération prévoyait une recette de 6 millions d'euros. De plus, le budget "présente un total de dépenses de 126,4 M€, financé par des recettes à hauteur de 120,7M€ générateur d'un résulytat estimé à - 5,63 M€", explique la FFR. Ces dépenses supplémentaires sont issues du plan de relance pour soutenir les clubs durant la pandémie. Pourtant, 35 M€ ont été promis aux clubs amateurs pour traverser cette crise. Bernard Laporte affirme que sans ce plan de relance, le budget aurait été positif de 2,4 M€.

Coronavirus - Déjà dans le rouge, la FFR pourrait creuser son déficit à 16 millions d'euros

Mais l'instance se veut rassurante en affirmant disposer des "ressources pour traverser cette crise" avec 76 M€, dont 59 millions de fonds d'assurances, 110 millions assurés par les partenariats jusqu'en 2024 et 32,5 M€ de fonds propres. Si la crise sanitaire ne permet par un retour total du rugby en France, il se pourrait que le trou se creuse et que ces budgets continuent de tomber.