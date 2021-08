Personne n'était prêt mais le match Jauzion vs Squillaci, arbitré par Christian Jeanpierre, va exister

Après le succès de la première édition en 2019, le match des légendes fait son retour au Stade Chaban-Delmas.

Vous vous demandez ce qu'il se passe. L'année 2021 ressemble de plus en plus à l'année 2020, et se rapprochera fortement de l'année 2022. Des choses se passent et la pandémie a enrayé bon nombre de projets. Cependant, le monde associatif a désormais besoin de vivre et de relancer la dynamique.

Le rugby étant le terreau parfait pour cela, l'association de Pascal Olmeta, Un Sourire, un espoir pour la vie, en profite. En 2019, un match des légendes avait été organisé avec une mi-temps rugby et une mi-temps football, opposant les meilleurs joueurs français dans leur domaine. On se souvient d'Arsène Wengern Zinedine Zidane ou Raphaël Ibanez.

Cette année, les anciennes gloires vont rechausser les crampons le 13 septembre à 19 heures au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux.. On pourrait voir deux équipes composées d'internationaux de chaque sport. D'un côté, Sébastien Chabal, Marce Lièvremont, Labit, Servat, Jauzion ou Magne affronteront des légendes du football. Il faudra mettre un filet entre les jambes, car en face, il y aura du lourd : Jean-Pierre Papin, Fabien Barthez, Didier Deschamps ou Steve Savidan. Le tout sera arbitré par Christian Jeanpierre et c'est à coup sûr la meilleure nouvelle du jour. Les places sont déjà disponibles ici.