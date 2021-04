NATIONALE. Six équipes autorisées à monter en PRO D2.

Le Midi Olympique révèle le nom des six formations de Nationale éligibles à la montée en PRO D2 pour la rentrée 2021.

Souvenez-vous. Il y a un an, la Nationale voyait le jour après des semaines et des semaines de négociations concernant les éventuelles montées en PRO D2 des meilleures formations de Fédérale 1. Las, la LNR ayant gelé les descentes, ni Albi, ni Massy, ni Bourg-en-Bresse (les trois principaux candidats à la montée) n'avaient été autorisés à retrouver le monde professionnel.

Et en 2021 ?

Le Covid-19 continue de chambouler les championnats, et les quatre matchs de TOP 14 reportés ce week-end en sont le parfait exemple. La Nationale a également été sérieusement impactée, mais l'équité sportive a été respectée grâce à un changement de formule, et de calendrier.

Personne n'en parle, mais la Nationale est de retour ce week-end !Reste à déterminer quelles seront les équipes finalistes du championnat, qui glaneront au passage un ticket pour la PRO D2. Selon les informations du Midi Olympique, six formations ont été autorisées à monter après avoir respecté tous les critères administratifs. Et bonne nouvelle : il s'agit en plus des six premières équipes au classement !

Le journal révèle les noms :

Bourg-en-Bresse

Nice

Albi

Narbonne

Dax

Massy

Pour rappel, les quatre premiers se qualifieront pour les demi-finales.

