Meilleur joueur du Top 14, révélation de l'année, tous les nommés de la 17ᵉ Nuit du rugby

Il est temps de récompenser les différents acteurs de la saison 2020- 2021. Si vous voulez connaître le meilleur joueur de TOP 14 ne manquez surtout pas la 17ᵉ Nuit du rugby.

Alors que la Nuit du rugby n’avait pas eu lieu l’année dernière pour cause d'arrêt des compétitions, cette saison la 17ᵉ Nuit du rugby ne manquera pas à l’appel. Cette année on se donne rendez-vous à l’Olympia le 27 septembre prochain. À partir de 19h45, vous pourrez suivre l’émission en clair sur Canal+. Cette dernière sera présentée par l’animateur Mr. Pouple et celle qu’on ne présente plus, Isabelle Ithurburu. Les deux animateurs remettront les 10 trophées aux différents acteurs du rugby français de la saison 2020-2021. Ils ne seront pas seuls, puisque que le monde du cinéma, de l’humour ou bien du sport seront bien représentés dans la salle. Effectivement, l'actrice Camille Lellouche, ou bien des sportifs comme Tony Yoka, qui est par ailleurs le parrain de cette année, seront également présent dans la salle. La 16e nuit du rugby a réveillé les enfers des réseaux sociauxDifférents prix seront remis tout au long de la soirée, les arbitres seront récompensés, tout comme le rugby féminin. Pour rappel lors de la dernière édition, Cheslin Kolbe avait été récompensé comme meilleur joueur du TOP 14, tandis que Pierre-Louis Barassi comme la révélation de l’année. Cette année on attend tous de savoir si Melvyn Jaminet sera sacré meilleur joueur de PRO D2. Rien n’est joué, car face à lui sont nommé Francis Saili et Pierre Popelin, deux joueurs qui ont énormément brillé l’année dernière. Alors si vous voulez savoir qui des 3 remportera le titre, on se donne rendez-vous le 27 septembre prochain à 19h45 sur Canal+ !

Voici la liste des trophées et les nommés pour chaque catégorie :

Meilleure joueuse Equipe de France à XV (vote des joueuses)

En association avec GMF et Société Générale

Marjorie Mayans (France Rugby)

Laure Sansus (France Rugby)

Gabrielle Vernier (France Rugby)

Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

Romain Poite Mathieu Raynal Alexandre Ruiz



En association avec Brico Dépôt et Schneider Union Bordeaux-Bègles Stade Rochelais Stade Toulousain

Meilleur staff d'entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)

En association avec Canal + Sport Biarritz Olympique Pays Basque RC Vannes USA Perpignan

Plus bel essai (vote du grand public en direct en amont et pendant la cérémonie)

En association avec Land Rover Sébastien Bézy lors de la 5 ème journée de TOP 14 (ASM Clermont Auvergne) Dillyn Leyds lors de la 26 ème journée de TOP 14 (Stade Rochelais) Matthis Lebel lors de la 21 ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain)

Votez pour le plus bel essai de la saison en cliquant-ici !

Un prix spécial sera également remis à la Meilleure joueuse Équipe de France à VII (vote des joueuses), pour lequel les nommés sont :