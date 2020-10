L'USAP et les Dragons Catalans en passe d'unir leurs forces autour de la formation

Le XV et le XIII main dans la main à Perpignan ? L'USAP et les Dragons Catalans auraient décidé de s'unir dans le cadre d'un projet de construction.

Selon les informations de L'Indépendant, l'USAP, club de Pro D2 à XV, et les Dragons Catalans, équipe de rugby à XIII engagée en Super League, vont s'associer autour de la formation. On ne parle pas ici de fusion. Mais c'est une première pour ces deux clubs de Perpignan dont l'histoire a plus souvent été tendue que fraternelle. Et pourtant, "un projet de construction d’un centre de formation commun" serait sur la table. Avant de pourquoi pas envisager un rapprochement qui pourrait servir les deux clubs, notamment d'un point de vue économique. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne et parler de stade commun. D'autant que l'officialisation n'a pas encore lieu. L'ancien président de l'USAP dans les années 2000 Marcel Dagrenat pourrait être en charge du projet qui devrait sortir de terre au sud de la ville.