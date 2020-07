Les légendes du rugby français célébrées par la marque Religion Rugby

Religion Rugby a sorti une collection mettant à l'honneur les légendes du rugby français : chemises, vestes, polos, t-shirts...

Disons les choses : un rugbyman est rarement à la pointe du style. En 3e mi-temps, dans les tribunes pour soutenir les copains, pour aller encourager les Juniors de ton club et même le dimanche dans le bus, les occasions ne manquent pourtant pas pour inverser la tendance. Heureusement, la collection des Joueurs de Légende est en marche...

Et vous n’aurez plus aucune excuse pour remettre une centième fois ce vieux t-shirt délavé et troué !

Les noms de Jean-Pierre Garuet ou Philippe Dintrans ne vous sont pas inconnus. Encore moins ceux de Fabien Pelous, Jean-Pierre Rives, Abdelatif Benazzi ou Christian Califano. Bonne nouvelle : toutes ces légendes du rugby français rejoignent Religion Rugby. Le but ? Raconter, inspirer, et cultiver en transformant un polo en livre d’histoire.

Autre bonne nouvelle : vous bénéficiez d'une promotion avec le code RGN15, au moment de passer votre commande.

Pour ses dix ans, la marque sportswear aux 15 valeurs et aux 10 commandements frappe donc un grand coup. Mais au juste, qu’est ce qu’un joueur de légende ? On imagine les victoires, les maillots en coton, les vieux ballons. Un passé glorieux, avec des trophées. Un nom connu de tous les supporters et de toutes les générations. Des anecdotes, aussi : ne dit-on pas de Jean-Pierre Rives qu’il mettait les mains là où personne ne mettait les pieds ?

Casque d'or, justement, a droit à son polo noir avec la plus mythique des photos imprimée et cousue dans le dos au fil d'or; qui représente le capitaine ensanglanté.

Ces joueurs sont des emblèmes, et représentent l’histoire du XV de France. Et tous possèdent désormais une collection dédiée avec plusieurs pièces dont un polo collector numéroté qui ouvre droit à un tirage au sort pour gagner une journée à partager avec sa légende préférée.

Ces collections sont signées par les joueurs et développées en étroite collaboration avec eux, de quoi cultiver la mémoire des anciens pour transmettre les valeurs du rugby… et en étant stylé ! On vous avait bien dit que vous n'auriez plus d'excuse pour ne pas l'être..

