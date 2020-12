Les Bristol Bears vont toucher deux mots à World Rugby sur le cas Semi Radradra

Alors que Radradra est forfait pour les deux prochains matches, son club, Bristol, a décidé de se plaindre auprès de World Rugby.

On entendait parler de dépôt de plainte à l'encontre de World Rugby hier, ce ne sera finalement qu'un référencement auprès de la principale instance du rugby mondial. Pour autant, alors que les Bears de Bristol devront se passer de leur facteur X Semi Radradra ce samedi contre Clermont, le club anglais ne décolère pas. En cause, une blessure à la jambe mal gérée par le staff fidjien la semaine passée lors de la victoire des Océaniens sur la Géorgie, qui l'a laissé sur le pré jusqu'à la fin de la rencontre alors qu'il était touché. Résultat : Radradra est forfait au moins pour 2 semaines et manquera donc les deux premiers matches de coupe d'Europe de la saison des Bears.

"C'est un joueur important pour nous (...) Nous allons nous en plaindre formellement auprès de World Rugby", s'est indigné Pat Lam, son entraîneur, cette semaine auprès de la BBC Radio Bristol. « Il a boité pendant toute la première période et on lui a lourdement strappé la jambe ensuite. Les Fidji contrôlaient le match et Semi ne pouvait pas accélérer, il n'était pas à 100 %, a poursuivi l'entraîneur d'origine samoane. Je pensais qu'il pourrait être remplacé. Le coup qu'il avait reçu aurait dû être traité avec de la glace et alors il aurait pu jouer cette semaine. Mais à courir 80 minutes, ça s'est transformé en gros épanchement. Si on recrute des joueurs comme Semi, c'est pour jouer les gros matches comme ceux qui arrivent, probablement les plus importants de l'histoire de Bristol jusqu'à maintenant. Pour lui, ne pas y participer, ce n'est pas l'idéal. On aurait pu éviter cette situation. »

La tuile pour le dernier vainqueur de la Challenge Cup, qui à 1 million de livres la saison, a des raisons de vouloir aligner son centre lors des matches à enjeu direct.