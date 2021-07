Les Bleus pour un premier succès depuis 1990 en Australie ? Les pronos de la rédaction

Le XV de France défie l'Australie ce mercredi dans le cadre de sa tournée d'été. Inexpérimentés, les Bleus vont-ils créer la surprise ?

Oussama

Deux équipes nouvelles dont une qui n’a pas joué depuis un an. Le staff du XV de France souhaite voir quelques joueurs à l’œuvre pour éventuellement bousculer la hiérarchie ou simplement se rajouter une option. On pourrait penser que l’ivresse de la première sélection va amener nos jeunes joueurs à créer un exploit. Mais cette sélection n’est pas devant son public, loin des bases, loin du cadre qu’ils connaissent. Les Bleus vont s’incliner devant l’Australie malgré quelques bons lancements de jeu derrière, mais en souffrance devant. Score final : 38-17 pour l’Australie.

Louis

L'Australie s'avancera dans la peau du favori face à une équipe de France new-look. Malgré tout, les hommes de Dave Rennie comptent des absents de taille dans leurs rangs comme James O'Connor, Nic White ou Reece Hodge. Les débats seront sûrement équilibrés et les Bleus risquent bien de tenir tête aux Wallabies durant une bonne partie de la rencontre. En revanche, le banc plutôt solide des Australiens notamment devant (Tupou, Naisarani), risque de faire la différence dans le ''money-time'' face à l'inexpérience tricolore. Le manque d'automatismes pourrait également être préjudiciable aux hommes de Fabien Galthié face à une formation qui se prépare depuis près de trois mois pour cette tournée. Je vois donc les Bleus coller au score, mais les Australiens se détacher une fois l'heure de jeu passée. Victoire des Wallabies 34-21.

Erwan

Je vois la France s'incliner d'une courte tête en Australie. Malgré son statut d'équipe C, la composition des bleus a fière allure et possède de bons éléments offensifs. Jaminet aurait notamment tout intérêt à se faire voir, sa grande qualité de relance pourrait faire des étincelles à Brisbane. Cependant, des éléments de taille prendront place dans le XV adverse. Michael Hooper bien sûr dans un premier temps, mais aussi Koroibete, face à Penaud, risquent faire des dégâts dans les rangs français. J'imagine une conclusion à suspens où l'Australie s'impose en fin de match. Score : 26-24.

Théo

Enfin la France de Fabien Galthié va affronter une nation du Sud ! Enfin… sauf qu’il manquera de très nombreux joueurs pour cette tournée en Australie, vous le savez. D’ailleurs, les Bleus et les Wallabies sont deux équipes relativement proches, puisqu’en reconstruction et s’appuyant sur une nouvelle génération talentueuse toutes les deux. Si la France au complet a un temps d’avance sur les Aussies a mon sens, les compteurs devraient être remis être à zéro pour cette série. Pour le 1er test, je vois un match très sérieux et offensif de nos Bleus, face à des Australiens qui n’ont pas joué ensemble depuis huit mois. Mais la force de la 3ᵉ ligne gold and green (Valetini - Hooper - Wilson) et l’apport du banc pourraient faire la différence sur 80 minutes en faveur des locaux…