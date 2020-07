L'entrée de rêve de ce club argentin nous fait frissonner [VIDEO]

Les images de l'entrée sur le terrain de ce club argentin nous rappelle que le rugby nous manque. Frissons et ambiance garantis !

L’arrivée des joueurs du club de San Carlos est accueillie en fanfare par leurs supporters, chants à tue-tête, bousculades, fumigènes, couleurs du club portées fièrement. On connaissait l’ambiance argentine au sujet de l’équipe nationale et décidément elle n'est également plus à démontrer pour leurs clubs.

San Carlos évolue au sein de l’Union de rugby de Buenos Aires, la plus puissante des fédérations provinciales du pays. Elle est responsable du championnat à XV de l’état de Buenos Aires, qui rassemble 80 clubs. L’équipe de San Carlos évolue au deuxième niveau de ce championnat des provinces. Les 7 meilleures équipes disputent ensuite un championnat national de 16 équipes avec les meilleures des autres états d’Argentine nommée nacional de clubes.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat URBA doit débuter à partir du 25 juillet. Mais pas sûr que le coronavirus nous donne de nouvelles images de ce style.