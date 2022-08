Le monde du rugby réagit à la victoire historique des Pumas sur les All Blacks

Ce samedi, l'Argentine a battu les All Blacks pour la première de son histoire en Nouvelle-Zélande. Une performance historique largement commentée sur Twitter.

What a result for @lospumas!



An historic night in Christchurch 🤯#NZLvARG pic.twitter.com/cSDLNwkseZ — World Rugby (@WorldRugby) August 27, 2022

Première victoire historique 25-18 des Pumas en Nouvelle Zélande 🔥



Une journée spéciale puisque c’est aussi la première fois dans son histoire que les All Blacks perdent 3 fois de suite à domicile (après les défaites contre les Irlandais)



Chapeau aux argentins 👏 pic.twitter.com/oJdavD5bPh — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) August 27, 2022

INCREDIBLE!!!!! The Pumas have done it again, this time defeating the All Blacks on home soil! pic.twitter.com/xwTjQKc1Jh August 27, 2022

History for Argentina! A first ever win in New Zealand and top of the Rugby Championship too!#NZLvARG #LosPumas pic.twitter.com/0amX77LAtd — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) August 27, 2022

Gros match des argentins mais à qui fait peur la nouvelle zelande maintenant ??? #NZLvARG — 🙃 (@tom_rgr) August 27, 2022

La joie des argentins après la première victoire de l'Argentine en Nouvelle Zélande #NZLvARG pic.twitter.com/vnZOFAMkVV — Le Stade (@LeStadeFR) August 27, 2022

Wow just wow vaaaaamos los Pumas!!👏🏾👏🏾 #NZvARG — nemzy (@nemani_nadolo) August 27, 2022

Some start to Cheika’s reign @lospumas 💪💪 Test rugby is very unpredictable at the moment but great to watch #NZLvARG — Bernard Jackman (@bernardjackman) August 27, 2022

South Africans after watching the All Blacks lose #NZLvARG pic.twitter.com/vNntT7pZ0R — Callum Scott (@CS_Tuks) August 27, 2022

« El partido perfecto no existe »… no? 🐆😎🔥♥️🇦🇷 🙌🏻🐆 — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) August 27, 2022

Il y a 25 ans... Les Argentins s'étaient pris 93 points dans la gueule en Nouvelle Zélande#NZLvARG https://t.co/jPYLORWWqO — surlatouche.fr (@surlatouche_fr) August 27, 2022

And that’s where it all went wrong for the All Blacks again. That smile. That damned smile…#NZLvARG pic.twitter.com/bfPSMR4Mab — BallCarrier (@BallCarrier_) August 27, 2022