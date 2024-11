Le maillot du XV de France 2024 : innovation, élégance et les trois bandes iconiques d’adidas !

Une alliance pour l'avenir : adidas redevient équipementier du XV de France et s’engage avec la FFR à promouvoir le rugby pour tous, des terrains amateurs aux stades professionnels.

Le match entre le XV de France et le Japon a été l'occasion pour les fans des Bleus de voir Antoine Dupont, Grégory Alldritt et les autres tricolores avec leur nouveau maillot. Depuis septembre, adidas est le nouvel équipementier officiel de la Fédération Française de Rugby. Et ce, pour les prochaines années.

Découvrir les équipements rugby par adidas

Cette collaboration, chargée d’histoire, renforce les liens entre la marque aux trois bandes et le rugby français. Ensemble, ils visent à propulser le rugby hexagonal vers de nouveaux horizons. Avec une vision ambitieuse d’inclusivité et de modernité.

Un maillot aux trois bandes, symbole d’élégance et de performance

Forte de ses 18 années de partenariat avec la FFR, marquées par des Grands Chelems en 1987, 1997 et 1998, adidas mise une fois de plus sur l’excellence française. Les performances des hommes de Fabien Galthié ces dernières années présagent d'un avenir radieux. Avec pourquoi pas un premier titre mondial en 2027 en Australie.

Le nouveau maillot du XV de France, dévoilé le 7 septembre 2024 lors d’un match du XV de France féminin, affiche fièrement les trois bandes tricolores. Ce design épuré incarne à la perfection l’héritage et l'élégance que les deux entités souhaitent transmettre aux générations futures.

En plus d’être esthétiquement soigné, le maillot bénéficie des dernières innovations d’adidas en matière de performance. « Chez adidas, la performance est au cœur de tout ce que nous faisons », souligne Marine Dussere, Directrice Sport Marketing d’adidas France. Ce maillot, pensé pour le confort des joueurs et joueuses, s’impose ainsi comme un équipement de pointe.

Un engagement fort pour le rugby féminin et amateur

adidas et la FFR entendent aussi soutenir le rugby amateur et en particulier le rugby féminin. Le programme "Rugby pour Elles" offrira à 250 équipes de jeunes filles sous 15 ans des kits complets pour promouvoir la pratique.

Un bon d’achat sera également distribué aux équipes féminines cadettes et séniors des clubs engagés en compétitions officielles, une initiative qui touchera près de 650 équipes dans tout le pays.

La collection XV de France par adidas

Pour Florian Grill, président de la FFR, ce partenariat « soutient le rugby français depuis la base jusqu’au sommet ». Avec près de 900 équipes féminines bénéficiaires, la FFR et adidas œuvrent ensemble pour un rugby plus accessible et inspirant.

En alliant histoire, technologie et valeurs, la FFR et adidas ambitionnent de faire rayonner un rugby français inclusif et performant, au service de toutes et tous.