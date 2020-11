La presse anglaise dézingue le XV de France avant la finale

Les Anglais ne sont pas tendres avec l'équipe de France qui a affronté l'Italie. Mais aussi avec les décisions FFR et LNR.

La presse étrangère, et notamment anglaise, n'est pas enjouée à l'idée de voir l'Angleterre affronter le XV de France. Mais pourquoi ? Rien à voir avec une vieille querelle entre les deux équipes, mais ce sont plutôt les derniers matchs des Français qui n'enchantent pas les Anglais. The Guardian a qualifié de "farce" le prochain match entre les deux équipes, "après que les Bleus ont nommé une équipe désespérement appauvrie". Le conflit entre la LNR et la FFR est également critiqué, ainsi que la décision de ne faire jouer que 3 feuilles de matchs par sélectionné : "une stipulation qui exclut 20 membres de l'équipe, dont Antoine Dupont, Virimi Vakatawa et le capitaine Charles Ollivon".

The Guardian met en lumière le nombre de sélections des Français, qui comptent 111 caps contre 807 pour les Anglais face au Pays de Galles : "plus de la moitié venaient de Baptiste Serin et Teddy Thomas, qui ont tous deux atteint le seuil des trois matchs". En février dernier, Eddie Jones promettait l'enfer aux Français qui "n'avaient jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique". The Guardian rappelle que la traduction n'est pas tout à fait bonne, mais que le sélectionneur avait construit la victoire française grâce à cette déclaration.

Castaignède, interrogé par RugbyPass, a tenu à défendre son équipe de France : "Il est facile de dire que c’est une farce, mais nous avons du potentiel et je ne serais pas si méchant avec l’équipe de France. Nous avons les matchs du Top 14 qui se jouent en même temps que les matches internationaux et c’est complètement fou. Ce n’est pas la faute de la Fédération ou des clubs, c’est la stupidité du calendrier du rugby international et il faut le résoudre. Il est important de se rappeler que nous savions que nous arriverions à cette situation et que c’est ainsi. C’est étrange, car la meilleure équipe de France ne sera pas sur le terrain". Le match est lancé.