La célébration de Teddy Thomas était une dédicace à un enfant malade [VIDEO]

Lors de son essai face à l’Italie, Teddy Thomas a célébré en effectuant un cœur avec ses doigts. Une dédicace destinée à un enfant malade

Depuis quelque temps, Orange et la Ligue contre le Cancer se sont associés avec le XV de France pour faire vivre les rencontres au plus près de l’action, pour des enfants atteints de la maladie. Via un écran, l’Awabot plus précisément, ces derniers peuvent également échanger quelques mots avec les Bleus, notamment avant la rencontre. C’est le cas de Kenneth, qui samedi à quelques minutes du coup d’envoi face à la Squadra Azzura, a eu la chance de rencontrer Teddy Thomas, l’ailier tricolore. Ce dernier lui a proposé de réaliser une célébration en cas d’essai : « Si je fais un truc ce sera pour toi, à tout mon pote ! ».

L’explication de la célébration en forme de cœur est donc toute trouvée. L’ailier du Racing 92 a également offert à Kenneth le maillot de l’équipe de France comme celui-ci lui avait réclamé au cours de l’échange en guise de cadeau de Noël.