Fédérale 2 - Plus de 67% des matchs du week-end reportés

Ce week-end, la Fédérale 2 a souffert du couvre-feu et de l'impact du coronavirus. Deux tiers des matchs ont été reportés.

Il fallait s'y attendre, le couvre-feu ne permet pas une pleine pratique du rugby amateur. En effet, il faut être chez soi avant 21h, donc quitter le stade assez tôt pour compter le temps de trajet. Si plusieurs clubs ont pu avancer les horaires d'entraînements, certains se retrouvent avec peu de monde sur le terrain au coup d'envoi de la séance. D'autres clubs sont frontalement touchés par la crise sanitaire avec plusieurs cas de Covid-19.

Tout cela entraîne un report important de matchs que ce soit en territoriale, ou en Fédérale. Le Midi Olympique nous apprend que seulement un tiers des matchs de Fédérale 2 se sont joués ce week-end, soit 67 % des matchs reportés. En tout, 32 rencontres sur 48 n'ont pas pu avoir lieu. Dans la poule 3 et 4, aucun match n'a eu lieu et en Poule 1, seulement 2 rencontres ont pu être jouées. Au total, ce sont plus de 100 matchs qui n'ont pas pu se dérouler, de la Nationale aux Séries.

Par ailleurs, France Bleu Occitanie nous apprend que moins de 50 % des matchs se sont joués en Occitanie. C'est la première fois que seulement un match sur 2 se joue. Les chiffres avant couvre-feu estimaient à 75 % les matchs joués.

Ce mardi, la FFR va se réunir et prendre une décision sur la suite des championnats amateurs. Saison en pause durant le couvre-feu ? Pas de phases finales ? Ou phases finales allégées ? Réponse demain.