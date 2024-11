Face aux All Blacks, le puncheur Yoram Moefana peut-il être le facteur X du XV de France ?

Yoram Moefana, le centre du XV de France, est prêt à briller contre les All Blacks. Laurent Labit, Yannick Bru et Maxime Mermoz décryptent l’évolution de ce talent puissant et prometteur.

Alors que le XV de France s'apprête à défier les All Blacks samedi, certains regards se tournent vers Yoram Moefana. À 24 ans, le centre de l’Union Bordeaux-Bègles semble enfin trouver sa place parmi les Bleus, prêt à imposer sa puissance au cœur du jeu tricolore. L'ancien entraîneur des Bleus Laurent Labit, son manager Yannick Bru et l’ancien international Maxime Mermoz se sont confiés à L’Équipe sur l’évolution impressionnante du joueur d’origine wallisienne.

Un profil précieux pour les Bleus

Pour Laurent Labit, l’attrait de Moefana réside dans sa densité et son impact physique. « On appréciait ses qualités de puncheur, avec un train moteur puissant, » explique Labit. Un profil rare en France, où la densité physique des centres fait souvent défaut. Son engagement dans les zones de contact et sa solidité défensive ont convaincu le staff, qui voyait en lui une alternative stratégique, notamment à l’aile pour renforcer le rideau défensif. Toutefois, malgré ses débuts prometteurs, Moefana a connu un coup de moins bien, payant peut-être le prix de sa jeunesse et de l’intensité des matchs à l’UBB.

Progression mentale et leadership

Yannick Bru, qui le côtoie au quotidien à l’UBB, insiste sur l’évolution de Moefana au-delà de son physique. « Là où il a le plus progressé, c’est dans son ouverture vers le groupe. » Naturellement réservé, Moefana a appris à prendre la parole, à s’impliquer davantage dans les réunions de leader.

Ce changement d’attitude en dit long sur sa capacité à se muer en cadre, non seulement par son jeu mais aussi par sa communication. Avec Noel McNamara, ils travaillent sur sa capacité à réguler le jeu, un atout essentiel pour un centre au niveau international.

La montée en puissance de Moefana

Ancien international et fin connaisseur du poste, Maxime Mermoz voit Moefana en pleine ascension : « C’est un joueur qui arrive à maturité. » À l’inverse de Jonathan Danty, qui a dû composer avec des blessures ces derniers mois, Moefana est sur une phase ascendante, dans un club où il enchaîne les bonnes performances. Ce contexte favorable, allié à un staff à l’écoute de la forme du moment, laisse entrevoir un avenir où Moefana pourrait s’affirmer comme titulaire dans le XV de France.

Face aux All Blacks, Yoram Moefana sera une pièce maîtresse de l’attaque tricolore. Sa capacité à avancer au contact et à faire jouer autour de lui pourrait s’avérer décisive pour déstabiliser la défense néo-zélandaise. Avec l’expérience qu’il accumule et une maturité de plus en plus affirmée, il semble prêt à relever ce défi de taille.

En route pour un potentiel tournant dans sa carrière, Moefana dispose désormais des outils pour s’imposer durablement chez les Bleus. Un talent brut, façonné par l’exigence de l’UBB et les attentes du XV de France, prêt à marquer de son empreinte la rencontre de samedi.