Face à l'Angleterre, le XV de France a séduit 4,4 millions de téléspectateurs

Les Bleus continuent d'attirer les téléspectateurs avec encore une grosse part de marché et une belle audience face à l'Angleterre.

L'Autumn Nations Cup est désormais terminée pour les Bleus et le bilan est plus que positif. Malgré les contraintes de feuilles de matchs, le XV de France est arrivé en finale face à l'Angleterre et a produit un match plus que solide. Malheureusement, la victoire n'était pas au rendez-vous pour les jeunes Français.

Mais un Crunch reste un Crunch et les supporters le savent. Ce dimanche, vous étiez plus de 4,4 millions de téléspectateurs en moyenne devant la finale d'Autumn Nations Cup, à 15 heures. Encore une fois, ces chiffres montrent que le XV de France de Fabien Galthié a conquis le public et l'adhésion de ce dernier. France 2 a donc remporté 28,8 % de parts de marché sur cette plage horaire. C'est la meilleure audience de l'Autumn Nations Cup avec un pic à 5,6 millions tout de même.

Cependant, le Tournoi des 6 Nations attirent tout de même plus de monde devant les écrans. Le Crunch de février dernier a réalisé 5,7 millions de téléspectateurs et 5,6 pour la victoire face à l'Irlande, au mois d'octobre dernier.