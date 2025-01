Et si soutenir ton club te menait à Cardiff ? Coup Gagnant rend les finales EPCR accessibles à tous les fans

Cardiff, ça te tente ? Coup Gagnant, partenaire billetterie officiel, te permet de vivre les finales EPCR comme jamais : tu soutiens ton club, tu t’assures une place et tu profites de l’ambiance.

Les fans de rugby le savent : rien ne vaut l’émotion d’une finale. En 2025, celle de Champions Cup et de Challenge Cup auront lieu à Cardiff. Elles promettent d’être inoubliables dans une ambiance qui s’annonce aussi bouillante qu’un derby en Fédérale !

Joue sur ton équipe et assure ta place

Et grâce à Coup Gagnant, partenaire billetterie officiel de l’EPCR, tu as une chance unique d’y être, tout en soutenant ton club de cœur. Allez, on t'explique le concept !

+ D'infos : le bon plan pour voir ton équipe en finale à Cardiff

Il est simple et captivant. Tu vas sur Coupgagnant.fr, tu choisis ton équipe préférée et tu réserves une place pour la finale. Si ton club se qualifie, bingo ! Tu seras dans les tribunes, prêt à hurler comme jamais. Pas de loterie, pas de mauvaise surprise.

Ce concept, c’est comme un drop bien ajusté : simple, efficace et ça fait plaisir.

Pas de qualif ? Pas de souci !

Et attention, une fois le stock pour une équipe épuisé, c’est fini. Les tarifs sont évolutifs en fonction des performances et des probabilités. Ils commencent à 2 € et montent progressivement, jusqu’à 36 € pour les équipes favorites comme Toulouse, Bordeaux ou La Rochelle.

Ton équipe a pris un gros tampon en demie et n’a pas passé la ligne ? Respire, Coup Gagnant ne t’abandonne pas. Tu seras automatiquement inscrit à un tirage au sort pour tenter de gagner deux billets pour les finales. De quoi faire passer la pilule avec un peu de magie ovale.

Si ton club n'est pas qualifié, tu participes automatiquement au tirage au sort : 2 places pour les finales sont en jeu.

Rugby, plaisir, et coup de pouce solidaire

En prime, chaque achat contribue à soutenir une association du monde du rugby. Un geste collectif qui reflète parfaitement les valeurs de notre sport : entraide, partage et esprit d’équipe. Du fair-play jusque dans les tribunes, on valide !

Pas besoin de se battre pour des places ou de supplier un pote qui connaît un pote.

En somme, Coup Gagnant offre une nouvelle manière de vivre ta passion du rugby : ludique, accessible et pleine de surprises. Alors, prêt à prendre ton billet pour Cardiff ? Avec Coup Gagnant, c’est un peu comme un drop à la 80e : ça peut tout changer.

