Équipe de France. Copier l'Irlande et les Boks, l'erreur fatale face aux Blacks ?

L'Irlande et l'Afrique du Sud sont les deux seules nations à avoir battu la Nouvelle-Zélande cette année. Mais pour les Bleus, hors de question de copier ces deux nations.

Le temps est compté, et tous les passionnés de ce sport attendent cela. Dans un peu plus de 48 heures, la France affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Ce jeudi, Fabien Galthié a dévoilé sa composition d'équipe, avec notamment un Romain Ntamack retrouvant une place de numéro 10 au détriment de Matthieu Jalibert, ou encore avec un Cameron Woki maintenu au poste de seconde ligne. Un véritable match test face à l'une, si ce n'est la meilleure nation de notre sport actuellement, incontestablement la plus mythique. Pourtant, les Blacks sont tombés, face à l'Afrique du Sud et plus récemment contre l'Irlande, il y a moins d'une semaine. Un chemin à suivre peut-être, mais pas question de les copier selon le sélectionneur tricolore. Comme évoqué en conférence de presse, Fabien Galthié souhaite que les Bleus, écrivent leur propre histoire : ''C'est vrai que les deux adversaires qui les ont affrontés ont des profils différents. Il y a peut-être un point commun chez ces adversaires, c'est qu'ils croyaient en eux. On l'a senti très vite dans le match. C'étaient des adversaires déterminés, qui pensaient dès le coup d'envoi et pendant toute la partie, battre la Nouvelle-Zélande. Et ils l'ont fait [...] Après comme je vous l'ai déjà dit, c'est du passé, cela a été fait par d'autres. Nous, le challenge commence samedi soir et puis on verra ensuite ce qu'on sera capable de mettre en face d'eux. On s'est préparé. Je suis sûr que nous avons fait la meilleure des préparations possible pour samedi soir et que cette série de matchs, ces entraînements et ce vécu commun nous amènent à arriver prêts samedi soir [...] On a notre propre histoire à vivre.''

RUGBY. La composition de la France avec Woki en 4, Ntamack en 10 et Jaminet en 15 face aux All BlacksAncien joueur du XV de France et désormais membre du staff du MHR, Jean-Baptiste Élissalde a livré cette semaine ses sentiments pour Midi Libre, à quelques heures du choc. En accord avec Fabien Galthié, il faudra selon lui, que les Bleus aient confiance en leurs possibilités et ne pas copier les Irlandais : ''Le problème, c'est nous. Quelle stratégie on va adopter ? [...] Je pense qu'on n'est pas capable de faire la même chose (que l'Irlande NDLR) et ce serait une bêtise de les copier.'' Avant de poursuivre : ''Après, quand tu joues ces équipes-là, il y a toujours des choses essentielles. En défense, tu dois faire preuve de résilience, te relever et circuler plus vite que d'habitude. Et la conquête. Là-dessus, on a quelques certitudes [...] Les Irlandais avaient leur stratégie, et ils y ont cru. Même si à la 71ème minute, les Blacks peuvent gagner le match. Cette stratégie leur a été positive, mais tout aurait pu basculer sur un fait de jeu.'' Le plus important étant que les Tricolores soient convaincus de leurs forces : ''J'ai vu les Sud-Africains les gagner en tapant dans le ballon à quarante reprises. Il n'y a pas une stratégie qui est bonne. La seule qui est bonne, c'est celle où les joueurs sont convaincus. Là tu auras fait un grand pas en avant [...] Si tu es dans l'entre-deux, que tout le monde ne pense pas la même chose au même moment, c'est là que les problèmes arrivent''. Messieurs, à vous de jouer.