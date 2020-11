Dupont/Ntamack, la meilleure charnière du Tournoi, les Tricolores plébiscités dans l'équipe type

Antoine Dupont et Romain Ntamack ont impressionné la presse étrangère pendant ce Tournoi des 6 Nations 2020.

Planet Rugby :

Bouthier (Fra)

May (Ang) - Tompkins (PdG) - Aki (Irl) - Fickou (Fra)

Ntamack (Fra) - Dupont (Fra)

Ollivon (Fra) - Alldritt (Fra) - Curry (Ang)

Willemse (Fra) - Itoje (Ang)

Sinckler (Ang) - George (Ang) - Sutherland (Eco)

RugbyPass :

Bouthier (Fra)

Adams (PdG) - Vakatawa (Fra) - Aki (Irl) - May (Ang)

Ntamack (Fra) - Dupont (Fra)

Tipuric (PdG) - Alldritt (Fra) - Curry (Ang)

Ryan (Irl) - Itoje (Ang)

Sinckler (Ang) - George (Ang) - Sutherland (Eco)

Irish Times :

Bouthier (Fra)

May (Ang) - Vakatawa (Fra) - Farrell (Ang) - Fickou (Fra)

Ntamack (Fra) - Dupont (Fra)

Ollivon (Fra) - Alldritt (Fra) - Stander (Irl)

Ryan (Irl) - Itoje (Ang)

Sinckler (Ang) - George (Ang) - Sutherland (Eco)

Wales Online :

Bouthier (Fra)

May (Ang) - Vakatawa (Fra) - Farrell (Ang) - Adams (PdG)

Ntamack (Fra) - Dupont (Fra)

Tipuric (PdG) - Alldritt (Fra) - Curry (Ang)

Ryan (Irl) - Itoje (Ang)

Sinckler (Ang) - George (Ang) - Sutherland (Eco)

On ne va pas faire la fine bouche : ça fait plaisir de voir autant de représentants tricolores dans l'équipe type des médias étrangers. Et à des postes où non seulement le XV de Fra a été en difficultés depuis des années, mais qui sont la colonne vertébrale d'une équipe. On regrettera de ne pas voir un Bleu en première ligne ou bien en seconde malgré le très gros boulot de Marchand ou encore de Le Roux, meilleur plaqueur de la compétition. Oui, Paul Willemse a été aligné par Planet Rugby, mais il ne fait pas l'unanimité. Cependant, le voir au moins une fois devant l'Irlandais Ryan, est inappréciable à l'oeil. Le site anglais estime qu'il a apporté beaucoup de puissance au pack et qu'il s'est épanoui pendant cette édition 2020. Précieux en défense lui aussi, il a été imposant ballon en main.



En troisième ligne, la présence de Gregory Alldritt se souffre aucune contestation. Deuxième au plaquage derrière Le Roux, il a avancé sur 398m. Il s'est imposé comme le joueur qui fait le lien entre les avants et les 3/4. Il forme avec Ollivon, leader exemplaire et meilleur joueur du Tournoi pour Rugby Pass, une troisième ligne de classe mondiale. Et que dire que la charnière. Pour Rugby Pass, le Toulousain est "sûrement le meilleur demi de mêlée du monde en ce moment - même si Aaron Smith continue d'exceller pour les All Blacks". Sa qualité de passe, son jeu au pied, ses prises de décision, il excelle de partout mais particulièrement au ras des rucks et au soutien.



Et Romain Ntamack ? "Il a fait ses débuts internationaux il y a moins de deux ans, mais il se comporte comme un vétéran aguerri à seulement 21 ans", analyse Wales Online. Il semble insensible à la pression, notamment face aux perches avec 57 points inscrits, sans oublier trois essais et quatre passes décisives. "Il a éclairé le Tournoi par son talent et sa vision du jeu." Mention très bien pour Fickou, placé à l'aile par la presse étrangère et Vakatawa. Le premier "est un joueur intelligent qui possède un ensemble exceptionnel de compétences polyvalentes" pour Planet Rugby. Le second est l'un des centres les plus dangereux du monde de par sa puissance, son agilité et sa capacité à passer après contact. Et que dire d'Anthony Bouthier dont l'ascension est fulgurante à l'image de ses coups de pied de mammouth. Il a montré de la constance et repoussé Ramos sur le banc. Solide en défense, inspiré en attaque, il a tout pour s'installer durablement avec le numéro 15 dans le dos.