Dupont, Tao, Thomas, l'arbitrage, les réseaux sociaux ont tremblé durant le Crunch

Le Crunch entre l'Angleterre et la France a fait vivre de grandes émotions aux supporters qui ont largement commenté la rencontre sur les réseaux sociaux.

Meghan Markle quand elle entend God save the Queen #AngFra pic.twitter.com/DmzSzGl05Q — Thibaut Martinez-Delcayrou (@twibaut) March 13, 2021

Le fair play ne sera pas la prio du jour, 1 chanteur pr les anglais et 0 pr la France #ANGFRA pic.twitter.com/EfnvJRsdDE — Charles Nastorg (@CharlNastorg) March 13, 2021

Si ça se trouve, le COVID a fait muter Antoine Dupont et maintenant il est encore plus fort. March 13, 2021

Wow what a start from France! DuPont, Thomas and Vakatawa all worldies! #ENGvFRA — Andy Goode (@AndyGoode10) March 13, 2021

Ouiiiiiiiiiiiii le Ministre de l'intérieur !!! Dupont !!! #ANGFRA — El Famoso Jerem ❤️💙 (@ElFamosoJerem) March 13, 2021

Best opening 10 mins of international rugby we’ve seen in ages this! #ENGvFRA — Andy Goode (@AndyGoode10) March 13, 2021

Willemse il a prit une licence de natation pendant la période d’incubation ? #ANGFRA — Pol de la Trem (@la_trem) March 13, 2021

Farrell il est claqué au sol depuis le début du tournoi il va évidement sortir le match de sa vie contre nous 😭

(Phrase qu’on peut d’ailleurs étendre à toute l’équipe d’Angleterre) #ANGFRA — Hexakil (@Hexakil) March 13, 2021

Palmarès de la France au rugby : on a mené contre l'Angleterre, 2mn, inchallah #ANGFRA — Théo (@Guimaraesinho1) March 13, 2021

Marchand il est plus rapide que Payet #ANGFRA — MatRX (@Matlv0) March 13, 2021

Je trouve le placement offensif d’Ollivon très intéressant. Intercalé dans la ligne, il arrive à chaque fois en « cut », après les centres — jean (@jeanlesr) March 13, 2021

Comme par magie, les Anglais ont corrigé toutes leurs erreurs, tous leurs problèmes tactiques, ne font plus de fautes de mains, ne sont plus sanctionnés par l’arbitre. Forcément, ils jouent la France. #ANGFRA #ENGvFRA #SixNations #SixNationsRugby — NDZ (@Nico_Dalzot) March 13, 2021

« Et donc vous vouliez essayer de battre les anglais ? »



« Oui mais on s’est dit qu’on pouvait pas faire ça à la @FFLose » #ANGFRA pic.twitter.com/Kq1qatzO7K — ♠ Nell ♠ (@Clamp_trc) March 13, 2021

Farrell il en a pas mis une du tournoi, il arrive contre la France il les enfiles toutes. Vraiment les anglais 🚮. #ANGFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV — Ronan Cantrel (@RonanCantrel) March 13, 2021

On rigolait du plan anti-Dupont mais les obstructions et gestes parasites sont permanents contre lui là.#ANGFRA — Janusport.com (@Janusport) March 13, 2021

Mais quelle essai du style NZ WOUHOU #ANGFRA — NoCx Cr33ks (@NoCx_Cr33ks) March 13, 2021

Leur combinaison de fou ça se voit Galtier il leur mettait des taquets dans la tête des qu’il réussissait pas incroyable #ANGFRA — Alex Arlert 🪙 (@Jackontheflaque) March 13, 2021

quand je vois le deuxième essai francais... je ressens des picotements dans tout le coooorps #ANGFRA pic.twitter.com/6hG7E7sIJh — Ohdude (@Ohdude49004391) March 13, 2021

Quel régal ce match !!!

Je ne m’attendais pas à une équipe française si joueuse et c’est si bon 😍

On a repris le dessus...

Nos joueurs sont magnifiques et jouent tellement bien. Suis fan 😍

Allez encore 40mn...#ENGvFRA @FranceRugby — Yann Delaigue (@yanndelaigue) March 13, 2021

French boys are out there breaking ankles #ENGvFRA — Wise Naholo (@wnaholo) March 13, 2021

Cette EDF est incroyable! En+ d'une défense qui coulisse à la perfection, le plus impressionnant c'est cette maîtrise technique et la manière dont ils arrivent à faire vivre le ballon!

Quel plaisir de revoir le rugby tricolore à ce niveau après tant d'années de galère#ANGFRA — SebNissart (@TitiSeb5) March 13, 2021

#ANGFRA Tiens, je ne savais que Valbuena était arbitre au rugby maintenant 🤔 !?! #Crunch pic.twitter.com/oILAEttXvl — Fr3d77 (@beaufIsNotDead) March 13, 2021

Seulement trois pénalités concédées de chaque côté. Assez dingue. — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) March 13, 2021

Tu veux un résumé parfait de ma vie ? Au moment où se joue un Angleterre-France de légende je suis coincé dans une AG sur Zoom... Fuck my Life.. #ANGFRA — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) March 13, 2021

108 plaquages des Bleus en première période. 97 réussis #ANFRA — JF Paturaud (@JFPaturaud) March 13, 2021

Sur l'essai en première main : la passe sautée de Jalibert tout en poignet, un bijou !!! 👌🏼#ANGFRA 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) March 13, 2021

Le travail défensif de @FickouG au centre du terrain est titanesque.#ANGFRA #ENGvFRA — Isis Novnak (@IsisNovnak) March 13, 2021

ARRÊTEZ TOUT ON VIENT DE VOIR UN SUPERBE GESTE DÉFENSIF DE TEDDY THOMAS #ANGFRA #ENGvFRA #6Nations pic.twitter.com/vv4KhluEXO — Angers Scoropa League Project (@moneyformonarch) March 13, 2021

L’action de Dulin dans les airs à la lutte suivi de Vakatawa féroce sur le duel. Ça c’est du Crunch !! #ANGFRA — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) March 13, 2021

Impressionnante cohésion et sens du jeu de l'ensemble des joueurs français #ANGFRA pic.twitter.com/7gYc5E8uqy — Charles Nastorg (@CharlNastorg) March 13, 2021

#ANGFRA Taoffifenua est monstrueux — Gégé di Farigouletto (@farigouletto) March 13, 2021

Donc Tao va partir au LOU, et vous allez voir que Collazo va nous recruter ce mec à la place, je suis au bout de ma vie #ANGFRA pic.twitter.com/0wrdcNNTGS — 🔴⚫️ Flo 🌟🌟🌟 (@FloCastorama) March 13, 2021

Les postures des trois quarts du #XVdeFrance en défense sont juste parfaites #ANGFRA #SixNationsRugby — Guillaume Coeymans (@gcoeymans) March 13, 2021

Presque 50 minutes et toujours pas de KO pour Farell, les traditions se perdent #ANGFRA — Léolo (@leoloKa31) March 13, 2021

Vakatawa would really appreciate it if you sat the hell down. pic.twitter.com/EuUBuMJrvj — Rucked Magazine (@rucked_mag) March 13, 2021

Quand ils voient le match de Dupont, Marchand ou Haouas, ils doivent être nombreux les staffs d'équipes de rugby à songer d'inoculer le Covid à leurs joueurs.#ENGvFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) March 13, 2021

Mako Vunipola prend 2 ans et 4 mois sur chaque plaquage qu'il subit. Il a actuellement 76 ans et demi. #ANGFRA — Guy Bolt (@guybolt2) March 13, 2021

Fickou c'est hallucinant il trouve TOUJOURS une solution positive.



Et même au pied, ce que je n'avais pas l'habitude de le voir faire.#ANGFRA — FaitbienGalthié (@FaitbienGalthie) March 13, 2021

Si je meurs pas avant la fin du match pas besoin de passer un électro cardiogramme pour ma licence de l'année pro #ANGFRA — #️⃣9️⃣GANG (@clemoui9) March 13, 2021

Rien que de les regarder j’ai moi même plus de souffle , j’suis en crise d’asthme le fion dans le canapé . Quelle vie #ANGFRA — 𝔽𝕒𝕟𝕒𝕤 #PseudoSupporter (@Fanas83) March 13, 2021

Quand les Anglais attaquent au centre du terrain.#ENGvFRA https://t.co/JG6hMtXz9T — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) March 13, 2021

Pendant ce temps là, Serin vient d’atteindre le niveau 8562628 de candy crush #ANGFRA #ENGvFRA — Panda roux (et noir) (@samsissa) March 13, 2021

Moi à la fin de ce match #ANGFRA https://t.co/2893rlsBeT — Léolo (@leoloKa31) March 13, 2021

Maro Itoje joue seconde ligne, troisième ligne aile, bloqueur au filet, fait de la poésie, du marathon et du mannequinat.

Quel garçon pénible.#ENGvFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) March 13, 2021

Ça puait le traquenard. Ça le fut. — Thibaut S. (@ThbtS) March 13, 2021

So France can be beaten. pic.twitter.com/Bvgn4njq9j — Dai Lama (@WelshDalaiLama) March 13, 2021

Quand tu te fais gaufrer sur le finish pic.twitter.com/3dKG0aASh2 — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) March 13, 2021

Grand match... Avec deux grandes équipes 👌#ANGFRA 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) March 13, 2021

Grosse déception pour l'équipe de France qui perd dans les derniers instants 23-20. Un match étrange avec un gros temps de jeu effectif. Des détails ont empêché la France de faire mieux. Mais un superbe match de rugby! Bravo aux bleus malgré tout ! #ANGFRA #ENGvFRA pic.twitter.com/YtPrjbtIuC — Nono (@nononyme1978) March 13, 2021

C'est ça une défaite encourageante? #ANGFRA — Thib Chesney (@Calvhabs) March 13, 2021

Quand j’ai vu que l’arbitre valider un essai qui existe pas #ANGFRA pic.twitter.com/Gm2Bl00IpV — quentin fabreguettes (@QFabreguettes) March 13, 2021

Arbitrage sur le terrain : pas d'essai

Vidéo : "unclear decision, no try"

Decision de l'arbitre : essai#ANGFRA pic.twitter.com/BiBpiZyJtF — Théo (@Theo_Dlfg) March 13, 2021

L'arbitre de touche quand on lui dit que y a pas essai #ANGFRA pic.twitter.com/RBRYRz1EHX — Adrian Faure (@AFCTQ) March 13, 2021

Beau match. Gros match. Défaite difficile.

Moins de rythme en 2ème période.

Mais de belles choses à en tirer... — Yann Delaigue (@yanndelaigue) March 13, 2021

Faut arrêter de raconter n'importe quoi, on n'a pas mené pendant 80 minutes.

On a dominé pendant une mi-temps.



Puis on s'est fait endormir, et le banc anglois a fait la différence.#mananalyse#ANGFRA — FaitbienGalthié (@FaitbienGalthie) March 13, 2021

Faut pas se mentir, hormis l'arbitrage qui est scandaleux, nous avons été inexistant en seconde période #ANGFRA — Xenity (@Xenity34) March 13, 2021

J’ai eu la même réaction à la fin du match .... bordel c’est tellement dommage mais super match #ANGFRA pic.twitter.com/WWtq6onOQj — Sébastien Lecuona (@Ramutx64) March 13, 2021

La défaite doit pas effacer l’évolution en 2 ans, l’équipe doit encore grandir et gagner en stabilité et maturité. Y’a du temps jusqu’en 2023 et on sera champions du monde 🇫🇷🔥 #TousAvecLeXV #ANGFRA #XvdeFrance — Neyoumania (@DorianBegBeg) March 13, 2021

Même Arsène Lupin ne vole pas aussi bien que lui #ANGFRA pic.twitter.com/qayvM5cSzo — Clement Lartigau (@ClementLartigau) March 13, 2021

les anglais quand ils vont voir que meme avec ce vole on va gagner le tournoi #ANGFRA pic.twitter.com/KZ8y52v4o3 — timmmmmm (@timboyerrr) March 13, 2021

Galthié on sent qu'il est au bout de sa vie,il est essoufflé comme s'il avait joué les 80min... il a juste envie de rentrer dans les vestiaires gifler l'arbitre, tirer les cheveux d'Itoje et mettre un stoulex à Eddie Jones... Je le sais je suis pareil là !!! #ENGvFRA #ANGFRA — Goulixx 🇫🇷 (@GouLiiXx) March 13, 2021

Dégoûté ! Quelle désillusion. On jamais su distancer les anglais. Mais bon les gars se sont vraiment envoyé. Ce n’est que partie remise https://t.co/naxyEwWwrF — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) March 13, 2021

Grosse 1ère mi-temps, 2ème finie sur les rotules, défaite rageante mais pas injuste. #ANGFRA — Au Café des Sports (@aucafedessports) March 13, 2021

Quel match de rugby ! Dommage qu’il n’y ait pas la victoire au bout mais il y a vraiment de quoi être fier ! Soit on gagne, soit on apprend. 🇫🇷👌🏾👏🏾 pic.twitter.com/JXhuSIFf1x — Yannick Nyanga (@YannickNyanga) March 13, 2021

27 défenseurs battus pour les Bleus. 8 pénalités concédées (3 à la mi-temps) contre 12 pour les Anglais. 164 plaquages réussis sur 188. Et surtout beaucoup de regrets. #ANGFRA — JF Paturaud (@JFPaturaud) March 13, 2021

On ne change pas une équipe avec 16 joueurs...#ANGFRA pic.twitter.com/J5YjTi3JC8 — Le Shitpost du Grenier (@OutOfJDG) March 13, 2021

#ANGFRA ce qui est dingue c'est que l'arbitre vidéo dit sur chaque plan" c'est pas clair, c'est pas clair" et au dernier moment PAF elle valide l'essai et tt va bien ^^.

Après cela n'excuse en rien notre 2ème période très loin du niveau de la première. On les a laissé jouer. — DonCocoTheDwarf/DonColombusTheDrake ... D_C_T_D (@D_C_T_D) March 13, 2021