Des suspendus, des punis et les Blacks ressortent l’artillerie lourde pour défier l’Argentine !

Après quatre rencontres consécutives face à l’Australie (2 en Bledisloe Cup et 2 en Rugby Championship), les Blacks affrontent l’Argentine ce samedi à Sydney. Pour ce faire, après la défaite surprise subie face aux Wallabies la semaine passée 24 à 22, le sélectionneur Ian Foster a décidé de. Plus de Laumape, de Tu’ungafasi (suspendu), ni de Scott Barrett , quand tous les néophytes Aumua, Grace, Jordan ou Akira Ioane quittent eux aussi le groupe. Une sanction sévère surtout pour ce dernier, obligé de laisser sa place au bout de 30 minutes samedi dernier et par ailleurs. Mais le niveau international a ses raisons que la raison ignore et de fait, l’on verra face aux Pumas le retour des Shannon Frizell Aaron Smith , Mo’unga ou Clarke, quand Beauden Barrett glissera lui de nouveau à l’arrière.