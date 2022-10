Coupe du monde. Boulard en cannes, Hermet déterminée, les statistiques marquantes de France/Fidji

Avec 80m au compteur, Emilie Boulard a été la joueuse qui a le plus avancé durant cette partie. On retrouve ensuite Marine Ménager (76) et Filopon (74). Au total, les Françaises ont avancé sur 532m ballon en main contre 314 pour leurs adversaires. Elles ont d'ailleurs été plus efficaces que ces dernières puisqu'elles ont effectué le même nombre de courses, 93.