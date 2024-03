CLASH PRONOS. La France peut-elle démanteler à nouveau l'Angleterre ?

Ce samedi, les Tricolores retrouvent l'Angleterre à Lyon en clôture de la compétition. Nos rédacteurs débattent sur le résultat final de ce choc au sommet.

La fin du tournoi approche. Ce samedi, les Tricolores retrouvent l'Angleterre à Lyon en clôture de la compétition. Tout le monde a encore en tête la démonstration de l'an passé sur la pelouse des Anglais. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis l'édition 2023. Les deux équipes n'ont pas connu le même parcours cette saison mais restent sur un très beau succès. Face au Pays de Galles pour la France, contre l'Irlande pour les visiteurs. Ils ont tous les deux à coeur de l'emporter pour terminer en beauté. Nos rédacteurs sont-ils d'accord sur le résultat final ?

Thibault : Salut Lucas ! Le grand moment du Crunch est arrivé ! Certains ont beau dire que ce match a perdu de sa superbe, ça reste quand même une rencontre particulière dans le tournoi. Battre les Anglais a toujours une saveur particulière. Et perdre face à eux laisse toujours un gout amer dans la bouche.

Lucas : Salut Thibault, exactement, ça devrait être l’un des plus beaux matchs de la compétition. Les deux équipes ne devraient pas jouer avec la peur au ventre en plus de cela, mais avec l’envie d’envoyer du jeu et de gagner la partie. J’ai hâte de voir cette opposition.

Thibault : Il y a quand une certaine pression du résultat sur les épaules des Bleus pour bien terminer la compétition. Et les Anglais restent en course pour une victoire finale. Mais c'est vrai que ça ressemble à un match de gala. Attention cependant à ne pas tomber dans le houra rugby. Surtout côté français. L'erreur serait de se voir trop beau face à des Anglais qui ont posé de grosses difficultés aux Irlandais. Je pense que le staff a fait son travail et que les joueurs seront très appliqués.

Lucas : Tu as raison, mais je pense que l’Irlande sortira gagnante de la confrontation face à l’Écosse plus tôt dans la journée, et ni la France ni l’Angleterre sera donc en mesure de gagner la compétition. Je m’attends à un match débridé, entre deux nations qui envoient du jeu et qui ont prouvé qu’elles marqueraient de beaux essais. L’année dernière, les Bleus avaient gagné 10-53 en Angleterre, il faut s’attendre à une révolte cette fois-ci.

Thibault : Il y a clairement de la revanche dans l'air. Mais j'estime que les Tricolores sont bien plus inspirés et possèdent plus d'armes dans leur arsenal pour faire la différence. Ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas et le sang neuf apporté par les nouveaux fait un bien fou au groupe. Face à la grosse défense anglaise, il va y avoir des espaces et les trois-quarts français vont en profiter. Tout ne sera pas parfait, mais l'équipe de France aura le dernier mot, 29 à 16 selon moi avec quatre essais à la clé.

Lucas : Je vois également une victoire des Bleus. En revanche, tu sous-estimes la capacité de l’Angleterre a marqué des essais. Je vois vraiment une orgie de rugby de ce samedi soir à Lyon. À l’instar de la performance au pays de Galles, nos Bleus devraient franchir la barre des 30 points assez facilement. En revanche, il existe encore des lacunes défensives et c’est pour cela que je pronostique une victoire 37-33 du XV de France. Il faudra aussi bien gérer cette fin de match, car des joueurs d’expérience se trouvent sur le banc côté anglais.

Nos rédacteurs pensent que la France aura le dernier mot. Et quoi de mieux que de battre les Anglais pour terminer sur une bonne note. Ce tournoi aura été riche d'enseignements pour les Bleus. Que ce soit en termes de préparation, de forme physique, de plan de jeu et de gestion des hommes. On a vu que l'absence de certains éléments était préjudiciable. Mais aussi que d'autres joueurs avaient le niveau pour faire le boulot. Malgré couacs, c'est une entrée en matière qui promet pour l'avenir de l'équipe de France.

