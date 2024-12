Champions Cup. UBB/Leicester : Steward et Bielle-Biarrey, deux visions du poste d’arrière en collision

Bordeaux reçoit Leicester pour entamer sa campagne européenne, l'occasion de voir deux arrières aux profils très différents évoluer sur la pelouse de Chaban Delmas.

À l’approche des premiers matchs de poules de Champions Cup, certains duels attirent particulièrement notre attention. Au cœur du choc UBB/Leicester, deux arrières de classe internationale vont croiser le fer. Freddie Steward et Louis Bielle-Biarrey, dans des styles très différents, porteront tous les deux le numéro 15. Décryptage d’un duel en haute altitude.

Le roi des airs

Freddie Steward possède une grande qualité, qui l’a amené à devenir titulaire avec le XV de la Rose : sa précision dans le jeu aérien. Il fait tout simplement partie des tout meilleurs à son poste, pour ne pas dire la référence mondiale. Avec son sens du timing et son (presque) double-mètre, il règne en maitre dans les airs. Comme en témoigne cette photo lunaire (et retouchée) du dernier Tournoi des Six Nations.

Pas de mauvais choix ou de cagade à signaler, on pourrait même l’appeler « Monsieur Propre ». Mais justement, Freddie a le défaut de ses qualités, on ne peut pas dire de lui qu’il est un arrière génial, simplement une assurance tout risque.

Ce n’est pas le joueur qui va traverser le terrain en amorçant une relance de ses 22 mètres, non, il est plutôt du genre prudent. Et c’est bien ce qui le différencie de la pépite française Louis Bielle-Biarrey, qui nous habitue presque à ce genre d’exploit, match après match.

Un arrière/ailier virevoltant

D’abord formé au poste de demi d’ouverture, il s’est ensuite installé à l’arrière puis à l’aile avec Bordeaux et le XV de France. Il rend 12 centimètres à son vis-à-vis anglais, mais pourra s’appuyer sur d’autres qualités. Si son jeu aérien a bien progressé, il n’est pas encore au niveau de Freddie Steward.

« LBB » c’est la rapidité pure, 34,9km/h pour être précis. C’est la vitesse à laquelle « Louis la flèche » a été flashé lors du dernier choc face aux All Blacks au Stade de France. Entouré de joueurs comme Penaud ou Jalibert, Bielle-Biarrey s’engouffre dans les intervalles ouverts par ses partenaires. Une fois passé, vous ne le revoyez plus.

Le duel Steward/Bielle-Biarrey s’annonce alléchant tant les deux joueurs ont des profils très différents. Nul doute qu’ils se retrouveront sur le terrain et que l’on aura droit à une petite explication. Qu’elle soit sur terre ou dans les airs.