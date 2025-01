Champions Cup. Remontada avortée : comment Toulon a brisé les espoirs des Harlequins avec efficacité

Toulon poursuit son sans-faute en Champions Cup. Ce dimanche, le RCT a maîtrisé les Harlequins 33-14 dans une ambiance électrique à Mayol.

Après ses deux premières victoires en Champions Cup, le RCT accueillait les Harlequins dans un Mayol bouillant ce dimanche sous le soleil de Toulon. Les Toulonnais n'ont pas manqué leur entame avec un essai avant même la 2e minute. La première incursion dans les 22 mètres a payé d'entrée avec des courses tranchantes et puissantes qui ont mis les Anglais sur le reculoir.

Et c'est Gianmarco Lucchesi qui a bonifié ce temps fort (7-0). Sous l'impulsion de Marcus Smith, les visiteurs ont immédiatement réagi et proposé une grosse séquence défensive aux Varois jusqu'à obtenir une pénalité. Les Quins ont choisi la touche. Un choix qui a failli être payant. Mais Cadan Murley a perdu l'ovale au moment d'aplatir. Premier coup de chaud pour le RCT qui voyait les Anglais monopoliser le cuir.

L'efficacité du RCT

Un très bon contre-ruck est ensuite venu stopper les velléités offensives des coéquipiers de Smith. Un premier quart d'heure très rythmé et plaisant à regarder. Comme quoi, l'hiver européen semble plus favorable au jeu que l'été sud-africain. Smith a tenté d'accélérer le jeu, mais comme souvent le rideau toulonnais a répondu présent. De la défense à l'attaque, le RCT a profité des erreurs anglaises pour revenir dans la zone de marque. Et c'est l'excellent Baptiste Serin qui a trouvé la faille. La feinte du facteur a pris les Anglais à défaut, et le demi de mêlée avait un boulevard devant lui pour doubler la mise. De l'efficacité pour Toulon contrairement aux Quins malgré une main mise sur le ballon pendant 20 minutes (70 %).

Le premier "raté" des Toulonnais a eu lieu à la 33e lorsque Garbisi a manqué de justesse au moment de trouver une pénaltouche qui aurait pu permettre aux locaux d'alourdir la marque avant les citrons. Ce n'était sans doute que partie remise pour les hommes de Mignoni. D'autant que Chisholm a été envoyé sur le banc pendant 10 minutes pour un geste dangereux sur Serin. En supériorité numérique, Toulon a capitalisé sur l'indiscipline des Quins pour marquer en force grâce à Abadie. Un troisième essai au meilleur moment pour le RCT (19-0) qui tournait en tête avec un très bel avantage. Surtout que Wainiqolo a décroché le bonus offensif en récupérant, avec un peu de chance, le ballon joué au pied de Garbisi (26-0).

Les Quins se réveillent



Les locaux ont bien failli enfoncer le clou dès la reprise avec un lancement en première main qui vu Dréan déchirer la défense puis Sinzelle jouer au pied pour son coéquipier. Mais l'ailier n'a pas été le premier sur le cuir au grand dam des supporters. Un troisième essai à 15 contre 14 aurait sans doute scellé la victoire pour Toulon. Au lieu de ça, ce sont les Quins qui ont retrouvé des couleurs, manquant de peu de réduire la marque par Dombrandt. Mais le capitaine anglais a préféré la passe à l'essai qui lui était offert. C'est finalement à la 51e que les visiteurs ont fait craquer la défense sous l'impulsion de Smith et du soutien de Chisholm pour l'essai de Will Porter (26-7). Le début de la remontada ?

On se souvient que les Harlequins avait réalisé une incroyable remontée face à l'UBB l'an passé pour finalement s'imposer. Il était important pour Toulon de remarquer rapidement pour ne pas laisser les Quins espérer. Mais encore fallait-il avoir le ballon et ne pas se mettre à la faute. Sous pression, et pénalisés à de multiples reprises, les Varois s'exposaient à un carton jaune. Et surtout à un essai. Comme Toulon en première période, les Anglais ont été efficaces en réduisant la voilure. Et c'est le talonneur Jack Walker qui a récompensé cette très belle entame de deuxième période (26-14).

Toulon reçu 3 sur 3

Un début d'hémorragie stoppé par l'homme en forme, Gaël Dréan, qui a terminé, grâce à ses appuis, la très belle séquence de RCT. Impulsée par les avants, elle a vu les Varois jouer dans l'avancée avec une belle fixation de Wainiqolo pour l'ailier, meilleur marqueur du Top 14 (33-14). De quoi redonner de l'air à Toulon et le sourire aux 15 000 fans venus assister à un beau match de rugby ce dimanche après-midi. À un quart d'heure de la sirène, la formation varoise avait la main sur le match malgré la valse des changements. Et la victoire à portée.

On a clairement senti une baisse de rythme dans les dernières minutes. Les Quins n'ayant finalement que le bonus à décrocher. Mais les Varois ont refusé de leur donner ce précieux point malgré la réalisation de Nick David après la sirène (33-21). S'adjugeant une troisième victoire en autant de matchs de Champions Cup. Laquelle qualifie le RCT pour les phases finales. Il faudra sécuriser la première place la semaine prochaine pour s'offrir le droit de rêver à la maison au printemps.