Champions Cup. Prolongations ? Tirs aux buts ? Quel scénario en cas d’égalité parfaite ?

En phases éliminatoires de Champions Cup, les rencontres au suspens insoutenables font partie intégrante de la compétition.

Bien souvent, la Coupe d’Europe a été le théâtre des miracles et des désillusions. Dans les phases éliminatoires, le suspens est fréquemment à son paroxysme. Pour éviter de vous jeter sur votre téléphone en voyant une égalité parfaite se dessiner, voici les différents scénarios mis en place par l’EPCR pour le retour de ces huitièmes de finale. Imaginons, le Munster et Exeter, qui se sont quittés avec 5 points d'écart en faveur d’Exeter à l’aller, voit un scénario similaire se passer au retour. À Thomond Park, le Munster gagne alors avec une avance de 5 unités au terme des 80 minutes. Dans ce cas de figure, l’institution européenne dirigeant les compétitions de club à plusieurs solutions. Le protocole s’applique également pour la Challenge Cup. Dans un communiqué paru ce vendredi 15 avril à 15h, l’EPCR déclare qu’une prolongation de 20 minutes aura lieu. Cette dernière sera divisée en deux périodes de 10 minutes. Si après cette prolongation, aucune équipe ne prend le dessus, voici ce qui sera appliqué :

Si, au terme des prolongations d’un match de la 2e manche des huitièmes de finale de la Champions Cup, les scores cumulés sont toujours à égalité, alors le vainqueur sera l’équipe qui aura marqué le plus d’essais lors des deux manches des huitièmes de finale (prolongations comprises). Et si, au terme des prolongations d’un match des huitièmes de finale de l’EPCR Challenge Cup, les scores des deux équipes sont toujours à égalité, alors le vainqueur sera l’équipe qui aura marqué le plus d’essais pendant le match (prolongations comprises).”

Si ces critères-là sont identiques en tous points pour les deux formations, le duel se clôturera lors par une séance de tirs au but. Vous l’aurez donc compris, il paraît y avoir un nombre d’obstacles conséquent avant de revoir un scénario à la Cardiff vs Leicester en 2009 ou en mode Derby Basque 2021. (PS : Le choix de la comparaison dépend de vos références et de vos attentes autour du ballon ovale.)