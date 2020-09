Champions Cup - Les 3/4 toulousains plébiscités dans l'équipe type des quarts de finale

Après la prestation du Stade Toulousain face à l'Ulster, la presse n'a eu d'autre choix que de mettre des Toulousains à presque tous les postes.

Planet Rugby :

Ramos (Toulouse)

Penaud (Clermont) - Guitoune (Toulouse) - Ahki (Toulouse) - Kolbe (Toulouse)

Goode (Saracens) - Dupont (Toulouse)

Vermeulen (Exeter) - Simmonds (Exeter) - Rhodes (Saracens)

Ryan (Leinster) - Itoje (Saracens)

Koch (Saracens) - Chat (Racing 92) - Vunipola (Saracens)

Midi Olympique :

Zebo (Racing 92)

Nowell (Exeter) - Taylor (Saracens) - Ahki (Toulouse) - Kolbe (Toulouse)

Goode (Saracens) - Dupont (Toulouse)

Vermeulen (Exeter) - Tolofua (Toulouse) - Kaino (Toulouse)

Le Roux (Racing 92) - Itoje (Saracens)

Koch (Saracens) - Chat (Racing 92) - Vunipola (Saracens)

Ultimate Rugby :

Zebo (Racing 92)

O'Flaherty (Exeter) - Slade (Exeter) - Ahki (Toulouse) - Kolbe (Toulouse)

Russell (Racing 92) - Dupont (Toulouse)

Vermeulen (Exeter) - Lee (ASM) - Rhodes (Saracens)

Ryan (Leinster) - Itoje (Saracens)

Koch (Saracens) - George (Saracens) - Vunipola (Saracens)

ARRÊTEZ TOUT ! Kolbe a laissé Stockdale pour mort d'un seul appui destructeur ! [VIDEO]Sans surprise, le Sud-Africain Cheslin Kolbe est de toutes les équipes types après les quarts de finale. Auteur d'un doublé pour le Stade Toulousain, l'ailier a une nouvelle fois fait étalage de son talent, immense. Au centre, Pita Ahki a aussi été très en vue dans un style plus direct mais qui a permis à son équipe d'être toujours dans l'avancée. Il a été récompensé par un superbe essai qui n'avait rien de fait. Preuve qu'il peut aussi jouer dans la finesse. Mention spéciale à son collège au centre Guitoune, ainsi qu'à l'arrière Ramos, très solide, malgré une précision au pied un peu en baisse. Au final, on pourrait mentionner presque toute l'équipe toulousainne, le Midol ayant choisi de mettre en lumière Kaino et Tolofua. Mais il est vrai que des éléments comme Dupont ont énormément pesé sur la rencontre.



Côté Racing 92, Zebo, Russell ou encore Le Roux ont été mentionnés à l'instar de Camille Chat. Le talonneur a été un véritable fer de lance face à Clermont. Comme toujours, ses prises de balle en puissance ont mis à mal la défense. Mais attention, leurs futurs adversaires les Saracens ne sont pas à prendre à la légère. Ils viennent de s'offrir Leinster à Dublin, sans Owen Farrell mais avec un Itoje toujours au fur et au moulin et une première ligne solide. Ce qui laisse présager de superbes demi-finales.