Champions Cup. ''J'aime quand parfois on ne se respecte pas'' : Urios fait monter la sauce avant le 8e

En conférence de presse, Christophe Urios a lancé les hostilités avant le huitième de finale aller contre La Rochelle. Un choc qui promet de faire des étincelles.

Hasard du calendrier, l'UBB affrontera La Rochelle, à deux reprises, dans le cadre des huitièmes de finale de Champions Cup (9 et 16 avril). Un hasard oui, car les hommes de Christophe Urios viennent de rencontrer, pas plus tard que le week-end dernier, ces mêmes rochelais, à Chaban-Delmas. L'histoire, vous la connaissez. Une victoire sur le fil des Maritimes (15-16) et un accrochage entre Christophe Urios et Ronan O'Gara qui n'a pas fini de faire parler. En conférence de presse et dans des propos retranscrits par RMC Sport, le manager de l'UBB, Christophe Urios, a avoué attendre avec impatience ce huitième de finale face aux Rochelais. Et a lancé les hostilités : ''Ça me plaît. Ce sont des matchs de phases finales, contre un adversaire avec qui on ne s'apprécie pas forcément. J'aime ces chapelles, ça m'excite. J'aime quand on est différent, quand parfois on ne se respecte pas. Ça me plaît. Pour moi le rugby, c'est ça, le combat de villages, même si là ce sont des grandes villes''.

Giflounette ratée et mots doux, Urios et O’Gara ne partiront pas en vacances ensemble

Puis ce dernier est revenu sur le match de la semaine dernière et toute la tension existante autour de ce match : ''Oui la semaine dernière, il y a eu de la tension. Il n'y avait pas de pression pour moi, c'était de la tension. C'est pour ça que je suis entraîneur, c'est un derby non ? La semaine dernière, nous avons joué comme un derby. Ça faisait trois fois qu'on ne se comportait pas comme dans un derby. Là j'étais content. Oui, c'est un vrai test de caractère pour les joueurs.'' Une chose est sûre, ce huitième de finale entre les deux formations françaises vaudra son pesant d'or.