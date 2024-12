Champions Cup. Bonus envolé, victoire sauvée : Toulon se sort du piège écossais

Dans un match très tendu, le Rugby Club Toulonnais s'est imposé de justesse face aux Glasgow Warriors (30-29) et conserve la tête de la poule D.

Le RCT peut souffler ! Dimanche soir, à Mayol, les hommes de Pierre Mignoni ont dû batailler jusqu’à la dernière seconde pour dominer les Glasgow Warriors (30-29). Brouillons par moments, redoutables à d'autres, les Varois ont su faire preuve de caractère pour signer une deuxième victoire en Champions Cup.

Avec cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, Toulon retrouve des couleurs et s’installe en tête de la poule D, mais non sans frayeurs.

Un début de match prometteur

Tout avait pourtant bien commencé. Sur un "pick and go" efficace, Leicester Fainga’anuku a ouvert les hostilités dès la 6ᵉ minute. Mais le match a rapidement basculé en une guerre des nerfs. Les Ecossais, fidèles à leur réputation, ont profité des errements toulonnais.

Deux cartons jaunes coup sur coup, infligés à Baptiste Serin (25e) et Lewis Ludlam (26e), ont permis aux Warriors d’inscrire un essai de pénalité. Heureusement, Marius Domon, impeccable face aux perches, a maintenu les Toulonnais à flot grâce à deux pénalités lointaines (30e, 36e). À la pause, le RCT conservait une courte avance (13-12).

Une seconde période haletante

Revenu des vestiaires avec de meilleures intentions, Toulon a appuyé là où ça faisait mal. Fainga’anuku, encore lui, s’offrait un doublé après un service limpide de Jérémy Sinzelle (44ᵉ). L’explosif Brian Alainu’uese a enfoncé le clou à la 50ᵉ minute, offrant une avance confortable (27-15). Mais les Warriors n’ont jamais lâché. Surpuissants en mêlée et précis dans leurs "pick and go", ils ont trouvé la faille par Oguntibeju (55ᵉ).

Dans une fin de match tendue, Toulon a manqué d’efficacité pour aller chercher le point de bonus offensif. Pire, un carton jaune à Marius Domon (77ᵉ) pour anti-jeu a offert une ultime opportunité à Glasgow, qui a arraché un double bonus grâce à un essai en force signé Matthews à la 80ᵉ.

Un succès important

Avec ce résultat, Toulon prend tout de même la tête de sa poule, un petit point devant Glasgow. L'essentiel est là : le RCT a toujours son destin entre les mains. Prochaine étape : retrouver Mayol dès le week-end prochain en Top 14 face à la Section Paloise.

En janvier, ils recevront les Harlequins et se déplaceront à Sale pour terminer la phase de poules.