Challenge Cup - Quels sont les scénarios en demi-finales ?

L’EPCR vient de dévoiler la programmation pour les demi-finale de la challenge cup. Les deux demi-finales se joueront le 25 et 26 septembre.

On connaît désormais les horaires des demi-finales de la Challenge Cup : les vainqueurs des quarts de finale Bristol vs Newport Dragons et Bordeaux-Bègles vs Edimbourg s'affronteront le vendredi 25 septembre, à 20h45 (BeIN Sport), les gagnants de Toulon- Scarlets et Leicester-Castres se défieront de leur côté le samedi 26 septembre, à 21 heures (France 4).

Les scénarios possibles :

Tout comme la Champions Cup, l'EPCR a indiqué que les stades des demi-finales dépendront du classement des équipes qualifiées :

Toulon Bristol Bears Bordeaux-Bègles Leicester Tigers Castres Olympique Edimbourg Newport Dragons Scarlets

Demi finale #1

Si Toulon et Leicester remportent chacun leur quart de finale, alors Toulon recevra. Même chose si Toulon et Castres s’imposent. Le RCT ayant fini premier en nombre de points de la phase de poules.

Si Leicester et les Scarlets sortent vainqueurs de leur quart de finale respectifs, le Leicester accueillera la demi-finale.

Si Castres et les Scarlets s’imposent, alors Castres jouera à domicile.

Demi-finale #2

Si l’UBB et Bristol se qualifient alors Bristol aura l’avantage du terrain en demi-finale.

Si les Bears et Edimbourg remportent leur quart de finale, Bristol recevra en demi-finale.

Autre scénario, si Bordeaux-Bègles et les Dragons gagnent, Bordeaux jouera à domicile.

Si Edimbourg et Newport remportent leur quart de finale, alors les Ecossais joueront à domicile.