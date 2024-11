''Ces mecs ont fait rêver un paquet de gosses'', le XV de France entre fascination et détermination avant d'affronter les All Blacks

Samedi, Alexandre Roumat jouera contre l’équipe qui l’a tant inspiré : les All Blacks. Un choc rêvé pour le 3e ligne du XV de France, prêt à se surpasser pour écrire sa propre histoire en Bleu.

Titulaire contre le Japon, le 3e ligne du Stade Toulousain et du XV de France Alexandre Roumat s’apprête à relever l’un des plus grands défis de sa carrière. Samedi, il retrouvera les All Blacks, cette équipe qui l’a inspiré et fasciné comme tant de jeunes joueurs à travers le monde.

Le poids d’une légende

"Si on m’avait dit, il y a quelque temps, que j’aurais peut-être l’opportunité de jouer contre les All Blacks, à domicile…" confie Roumat au Midi Olympique. Pour lui, comme pour beaucoup, affronter la Nouvelle-Zélande dépasse le cadre d’un simple match.

"De l’extérieur, à la télévision, je ressentais déjà cette électricité lors des matchs face aux All Blacks." Ce moment s’annonce comme l’un des plus mémorables de sa carrière, une rencontre qui restera gravée à jamais.

Des souvenirs d’enfance

Le haka, ce chant de guerre qui précède chaque rencontre, évoque pour Roumat des souvenirs d’enfance. "On a tous déjà fait un haka dans son salon ou dans son jardin, quand on était jeune," se remémore-t-il.

De Richie McCaw à Jonah Lomu, en passant par Dan Carter, ces grands noms néo-zélandais ont marqué des générations entières. "Ces mecs ont fait rêver un paquet de gosses," admet-il, avec cette même admiration qu’il nourrit depuis toujours pour les Blacks.

Place au défi

Mais au-delà de l'admiration, l'heure est à la concentration. "Être admiratif ne nous permettra malheureusement pas de gagner samedi," rappelle Roumat avec lucidité. Il sait bien que l'enjeu dépasse le rêve d'enfant : affronter les All Blacks représente l’un des plus grands défis pour un joueur de rugby.

"On a beaucoup de respect et on sait que ce sera l’un des matchs les plus durs de notre année," concède-t-il. Mais le Toulousain reste confiant dans les qualités du XV de France : "On a aussi des choses à mettre en avant, des garçons de qualité." Pour Alexandre Roumat, ce duel contre les All Blacks a la saveur d’un rêve devenu réalité. Il pourra le savourer dès samedi, prêt à tout donner sous le maillot bleu.