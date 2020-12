Ces cinq joueurs qui risquent donner un sacré mal de crâne à Fabien Galthié

La performance majuscule des Bleus face à l'Angleterre a certainement rabattu les cartes en vu du prochain Tournoi des 6 Nations.

Malgré l’absence de ses titulaires habituels, le XV de France a donc livré une partie somptueuse face à son rival anglais, dans la lignée des performances précédentes, s’efforçant de mettre en valeur le profond réservoir du « groupe France ». Si l’ensemble des joueurs est à mettre en avant, certains d’entre eux pourraient venir jouer les troubles fêtes au sein d’une hiérarchie qui semblait établie. Et donner par la même occasion de sacrés casses têtes à Fabien Galthié et son staff.

Sans faire de bruit le joueur du LOU a livré deux prestations des plus convaincantes. Au côté de Baptiste Pesenti, son compère de la deuxième ligne il a formé une deuxième ligne complémentaire, pleine d’avenir. Face à la Squadra Azzura, il a déjà séduit dans les tâches défensives. Dimanche contre les Anglais, le champion du monde des moins de 20 ans a été précieux en touche, admirable de générosité et d’une activité incroyable durant l’intégralité de la partie. Il n’a pas ménagé ses efforts et vient plus que jamais apporter sa pierre à l’édifice au sein d’un poste où tous les joueurs ont séduit durant cette campagne. Si Bernard Leroux semble pour l’heure l’un des piliers du pack tricolore, Geraci pourrait se frayer une place au côté du Racingman.