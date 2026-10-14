Avec 427 mètres gagnés après contact en 3 matchs, Exeter possède une arme redoutable pour défier Toulouse en Champions Cup

Dimanche, le Stade Toulousain retrouve la Champions Cup face à Exeter au Stadium. Les Chiefs arrivent avec une arme capable de contrarier les plans d'Ugo Mola. Selon les statistiques de l'EPCR, ils dominent la Premiership pour les mètres gagnés après contact (427) et les courses dominantes (74). De quoi promettre quelques solides collisions dans la Ville rose.

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Exeter veut gagner la bataille des impacts

Ces chiffres, compilés sur les trois premières journées du championnat anglais, dessinent une équipe qui cherche d'abord à avancer ballon en main. Les 142,3 mètres après contact par match indiquent que le premier plaqueur ne suffit pas toujours à stopper l'action. A l'image de Bayonne dimanche dernier, Exeter peut ainsi mettre la défense toulousaine sur les talons et enchaîner ses temps de jeu. À condition que les soutiens arrivent dans le bon tempo.

Car Toulouse possède précisément le profil pour punir une course trop solitaire. Lors de la dernière Champions Cup, les Haut-Garonnais ont dominé la compétition avec 30 turnovers remportés au grattage. Jack Willis en avait signé 13, avec 167 interventions dans les rucks. Des chiffres qui illustrent une capacité collective à attaquer le ballon dès que le porteur est freiné. Et le piège se referme souvent avant même que le neuf puisse organiser la phase suivante.

Le ballon suivant, véritable juge de paix

Le duel sera donc aussi une affaire de placement. Pour Exeter, franchir la ligne d'avantage ne suffira pas : il faudra nettoyer rapidement, protéger le ballon et éviter de s'étirer. Pour Toulouse, l'enjeu sera de plaquer juste, ralentir le porteur puis contester au bon moment, sans offrir de pénalités gratuites. Un gratteur qui se précipite sur un ruck déjà perdu peut coûter trois points. Un soutien anglais en retard peut offrir un ballon de relance aux Toulousains.

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Les Chiefs disposent néanmoins d'autres arguments que leurs gros porteurs. Immanuel Feyi-Waboso mène la Premiership avec 265 mètres parcourus et 24 défenseurs battus. Mais l'ailier anglais, sorti sur blessure contre Newcastle dimanche, doit faire évaluer ses ischio-jambiers. Sa présence à Toulouse reste donc incertaine. Même sans lui, l'avancée collective demeure le vrai baromètre du danger anglais, davantage que les exploits individuels.

Toulouse devra aussi répondre physiquement

Toulouse reste sur cinq victoires et vient d'inscrire 45 points face à Bayonne, en concédant 34 unités. Exeter, finaliste du championnat anglais en juin, a décroché son premier succès de la saison en Premiership face à Newcastle (34-28). Lors de cette première journée européenne, aucune équipe ne voudra installer l'adversaire dans son jeu de prédilection. Le premier quart d'heure pourrait déjà donner le ton.

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Les précédents invitent à imaginer du spectacle, mais les statistiques suggèrent un match plus rugueux qu'il n'y paraît. Exeter devra gagner la collision sans perdre le ballon derrière. Toulouse cherchera la seconde où le porteur se retrouve isolé. Sur ce terrain, une seule arrivée tardive au soutien suffit parfois à changer le scénario d'une rencontre.