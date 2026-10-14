"Cette rencontre pourrait aider l’USAP à gagner à l’extérieur en Top 14", mais depuis quand l’USAP n’a plus gagné à l’extérieur ?

L’USAP lance vendredi sa campagne d’EPCR Challenge Cup, à Newport face aux Dragons RFC, avec l’espoir de retrouver les bienfaits d’une compétition qui l’avait aidée à relancer sa saison il y a un an.

Pour Mathieu Cidre, entraîneur des avants catalans, « l’EPCR Challenge Cup est toujours une bouffée d’air frais ». Il évoque « un format de compétition qui est un peu différent », sans pour autant changer les objectifs du club.

L’année dernière, la victoire face à ces mêmes Gallois avait permis à l’USAP de continuer sur une lancée plus positive et de remporter son premier succès de la saison à Clermont en décembre.

Théo Forner, deuxième meilleur marqueur après 6 journées : depuis quand un joueur de l’USAP ne s’était-il plus invité sur ce podium ?

La Challenge Cup pour basculer vers le haut du Top 14 ?

Il y a un an, la Challenge Cup était arrivée au bon moment. L’USAP n'avait pas remporté la moindre victoire en Top 14, de avec des défaites face à Montauban, à Pau, contre Montpellier puis à Castres.

Elle avait ensuite signé sa seule victoire de la période en Challenge Cup face aux Dragons RFC, à Perpignan le 7 décembre, avant de s’incliner à Trévise, et sa première victoire de la saison en championnat est arrivée à Clermont lors de la 12e journée.

Cette saison, le contexte est plus favorable, puisque les Catalans comptent trois victoires en six matchs de Top 14. Lucas Velarte voit un lien entre les deux compétition

"Quand tu performes en EPCR Challenge Cup, les années après sont de plus en plus belles en TOP 14. Cette rencontre pourrait nous aider à gagner à l’extérieur en TOP 14. Il faut qu’on apprenne à cultiver la gagne, que ce soit à domicile ou à l’extérieur."

Lucas Velarte EPRC (USAP)

🔴 𝗣𝗲𝗿𝗽𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻 🔴 Sevu #Reece est pour nous la recrue de @usap_officiel à suivre cette saison 🔥 📊 179 matchs professionnels depuis ses débuts en 2016 #TOP14 #USAP #Perpignan https://t.co/7wbnCtasiZ — Rugby Data (@RugbyData0) August 22, 2026

Perpignan n’a plus goûté à la victoire en déplacement depuis avril 2024

Cela fait plus de deux ans que Perpignan n’a pas ramené quatre points d’un déplacement en terre hostile.

Le dernier succès à l’extérieur en championnat remonte à la saison 2023-2024, lorsque l’USAP s’était imposée 25-20 à Montpellier. Les Héraultais avaient d’ailleurs terminé cet exercice à la place de barragistes.

Alors, remporter un succès sur la pelouse des Dragons constituerait une véritable bouffée d’air frais pour Perpignan, comme l’a mentionné Lucas Velarte, même si Perpignan devrait donner du temps de jeu à certains éléments, comme l'évoque Mathieu Cidre.

« l’EPCR Challenge Cup est toujours une bouffée d’air frais. C'est un format de compétition qui est un peu différent qui nous permet de progresser et de consolider notre rugby. C'est aussi une opportunité pour certains de se distinguer, même si on verra toujours une équipe d’USAP compétitive. »

Mathieu Cidre EPCR (USAP)