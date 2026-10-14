Ben Tameifuna d’entrée, Retière de nouveau à l’ouverture ? La composition possible de Bordeaux face à Gloucester

Les voilà de nouveau sur le pont en Champions Cup. Les galactiques de la Gironde inaugurent leur saison dans la plus belle des compétitions européennes par un déplacement sur la pelouse de Gloucester.

Vendredi, à 21h, les champions en titre remettront leur couronne en jeu. Pour ce faire, ils pourront compter sur le retour en forme de cadres tels que Ben Tameifuna, qui pourrait débuter à droite de la mêlée.

En revanche, le chantier à l’ouverture continue : Hugo Reus sera ménagé après avoir subi une commotion le week-end dernier, et bien malin celui qui saura dire quel joueur arborera le numéro 10 dans le dos.

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Retière reconduit en 10 ?

Arthur Retière a fait la maille, semble-t-il, à Clermont en occupant le poste d’ouvreur, en raison de l’absence de Matthieu Jalibert et de l’incertitude autour d’Hugo Reus.

Ce dernier, qui a disputé la quasi-totalité de la partie après la rapide commotion subie par le déjà fragilisé Hugo Reus, pourrait reporter ce maillot.

Les discussions à ce poste concerneraient lui et le capitaine Maxime Lucu, qui a également dépanné à l’ouverture. Pour autant, comme l’avance Rugbyrama, Bordeaux compte des jeunes talents dans son centre de formation. Il n’est pas sûr que Yannick Bru table sur la première de Louis Favreau en Champions Cup : le gamin de 18 ans disputait encore la saison dernière la finale du championnat de France Espoirs avec les Crabos.

Bien que talentueux, celui qui fut formé dans la banlieue bordelaise à l’entente Ambarès/Saint-Loubès ne sera probablement pas titularisé, d'autant que Matthieu Jalibert pourrait être dans le groupe, comme annoncé dans la presse.

Devant, Bordeaux compte le retour de ses piliers Carlu Sadie et Ben Tameifuna, l’occasion, pourquoi pas, de faire souffler Sipili Falatea. Le bulldozer girondin pourrait donc être titularisé.

Par ailleurs, L’Équipe rapporte les absences de Damian Penaud et Cyril Cazeaux à l’entraînement cette semaine. Dans le même temps, Adam Coleman aurait repris avec le groupe, peut-être un peu juste pour affronter Gloucester.

Composition possible de l’UBB face à Gloucester 1 Poirot 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Woki 5 Palu 6 Gazzotti ou Jacobs 8 Willis ou Gazzotti 7 Matiu 9 Lucu ou Page-Relo 10 Retière ou Lucu 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Depoortère ou Du Plessis 14 Uberti ou Rayasi 15 Buros

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Gloucester dangereux pour l’UBB ?

Gloucester se présente dans son antre de Kingsholm en grande forme offensive : les Anglais ont inscrit 48 points face aux Harlequins et 45 à Exeter cette saison en Premiership, et ils ont remporté leurs cinq derniers matchs à domicile.

Les Bordelais, eux, ont souffert loin de leurs bases en Top 14, battus à Toulouse, à Perpignan et à Toulon, et ne se sont imposés que d’un petit point à Clermont le week-end dernier.

Ajoutez à cela que Gloucester a remporté les deux dernières confrontations en Champions Cup face à Bordeaux, en 2022-23, et les Anglais s’annoncent comme un adversaire réellement dangereux pour les champions en titre.