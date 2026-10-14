IMAGES. Dupont, Graou, Alldritt… le RC Auch réunit ses anciens autour d'un polo qui sent bon le rugby d'antan

Tout le monde le sait : À Auch, centre névralgique du Gers, le rugby dépasse largement les limites du terrain. Le RC Auch s'est ainsi permis de s'associer à la marque française Pétrone pour imaginer un polo héritage, inspiré des anciennes tenues de rugby.

Une pièce qui célèbre les couleurs rouge et blanc du club gersois, mais surtout son histoire et ceux qui l'ont écrite. Avec sa matière épaisse et sa coupe traditionnelle, ce polo rappelle les vêtements que l'on portait autrefois sur ou autour des terrains.

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L'objectif ? Proposer une tenue qui puisse aussi bien accompagner les supporters au stade que dans leur quotidien, loin des habituels produits dérivés. Mais ce qui donne une dimension particulière à cette collaboration, c'est surtout son casting.

Les anciens du FCA jouent le jeu

Antoine Dupont, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch, Paul Graou, Pierre Bourgarit ou encore Paulin Riva ont accepté de poser avec ce polo. Autant de visages bien connus du rugby français, tous formés ou passés par Auch.

Dupont et Graou, aujourd'hui joueurs majeurs du Stade Toulousain, portent fièrement ce polo.

Une réunion de famille qui rappelle le formidable vivier qu'a longtemps représenté le rugby auscitain. Des joueurs actuels (Dardenne, Clauzade) et d'anciennes figures du club participent également à cette campagne, véritable trait d'union entre les générations.

Proposé à 95 euros pour les hommes et 80 euros pour les femmes, ce polo représente un vrai budget. Mais au-delà du vêtement, c'est aussi une manière d'afficher son attachement à un club dont l'identité reste profondément ancrée dans le territoire gersois.

Une présentation ce samedi soir au stade

Car si le mythique FC Auch a disparu du paysage professionnel, son héritage demeure. Aujourd'hui engagé en Nationale 2, le RC Auch poursuit son histoire au stade Jacques-Fouroux. Après un revers à Graulhet (26-20), les Rouge et Blanc retrouvent leur public ce samedi 17 octobre à 19h.

Face à l'US Seynoise, l'occasion sera belle de renouer avec la victoire et de partager une nouvelle soirée de rugby. Avec, peut-être, quelques-uns de ces nouveaux polos déjà visibles dans les tribunes de Fourroux...