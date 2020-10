[ARBITRAGE] La difficile appréciation du double mouvement avec le cas Kylian Jaminet

Les résultats de Nevers depuis le début de la saison sont en dent de scie. Défaite à l'extérieur, victoire à la maison, le dernier déplacement à Aurillac n'a pas dérogé à la règle. Pourtant, les joueurs de l'USON ont bien cru tenir leur premier succès hors de leurs terres à la 69e lorsque l'arrière Kylian Jaminet est entré dans l'en-but du Stade Aurillacois. A ce moment-là, les locaux menaient 23 à 17 et un essai transformé (en coin) aurait donné l'avantage aux visiteurs. Bien sûr, il restait encore du temps dans cette partie. Au final, l'officiel a décidé de refuser l'essai pour un double mouvement après avoir demandé la vidéo (à partir de 2min29). Il fallait avoir l'oeil pour le déceler et même avec le ralenti, ce n'est pas si évident.

"Ce n'est pas un cas simple, estime notre officiel maison Dédé Puiledébut. Il est soumis à interprétation. Moi aussi j'aurais tendance à dire double mouvement car s'il ne met pas cette deuxième impulsion, il n'aplati pas."



Que dit la règle en ce qui concerne l'essai :



Un essai est marqué quand un joueur attaquant porteur du ballon est plaqué près de la ligne de but et qu’un mouvement continu l’entraîne dans l’en-but adverse et qu’il est le premier à effectuer un touché à terre.