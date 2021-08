Après la défaite face aux All Blacks, Sonny Bill Williams taille un costard au rugby australien

Les Australiens ont remporté la tournée face aux Bleus sur le fil et perdu face aux All Balcks, ce qui n’a pas pour autant rassuré l’ancien centre All Black.

Sur la chaîne australienne Stan Sport, Sonny Bill Williams n’a pas mâché ses mots. Même s’il commence son discours en précisant qu’il “ne veut pas faire de polémique”, le constat du All Black sur le rugby australien a de quoi faire parler. En même temps, la tournée remportée de justesse face à une équipe C du XV de France et la défaite récente face à la Nouvelle-Zélande ne sont pas là pour rassurer les fans des Wallabies. L’Offload King a notamment critiqué la loi Giteau, la jugeant obsolète en l’appelant “la vieille loi Giteau”. Cette dernière empêche la plupart des australiens évoluant à l’étranger de jouer avec le XV australie. Sans elle, des joueurs comme Rory Arnold ou Will Skelton pourraient postuler à la tunique Gold and Green.

Plus globalement, il pointe du doigt l’organisation de Rugby Australia. Selon lui, l’origine du problème est la manière d’aborder le rugby à l’école. Il dit “La majorité des écoles publiques jouent toutes au rugby à XIII et c'est en majorité des écoles privées qui vont jouer au rugby à XV.” Sur la TV australienne, il explique que le rugby à XIII mais aussi le football australien empêcherait le développement du rugby à XV. Les deux sports étant plus appréciés et mieux enseignés chez les jeunes. SBW donne aussi une ébauche de solution : “Le XIII ne mourra jamais dans les écoles publiques, mais s'il peut juste créer un peu d'espace pour que le XV prospère, je pense que c'est là que vous verrez la profondeur chez les joueurs de haut niveau.”

Que pense la presse étrangère de la victoire miraculeuse des Wallabies sur les Bleus ?

Il explique également que la stratégie économique du rugby australien n’est pas viable. Pour Sonny Bill Williams : “Le rugby est en difficulté en ce moment. L'argent qui reste, où va-t-il ? Dans le football australien pour écoliers.” Il comprend cependant que la fédération australienne cherche à verser des gros salaires aux joueurs malgré la crise économique : “Je suis tout à fait favorable à ce que les joueurs gagnent de l'argent, prennent soin d'eux et de leurs familles, en particulier les familles polynésiennes, car il ne s'agit pas souvent de leur famille proche. Vous vous occupez d'un groupe assez large".

XV de France. Après l'Australie, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ?

Pour l’ancien centre All Black, la solution est simple. Elle consiste à “laisser partir les joueurs ayant un fort salaire mais à continuer de les sélectionner”. Il argumente en disant “Disons qu'un joueur gagne 500 000 dollars en Australie et pourrait aller à l'étranger pour obtenir 1 million de dollars. Il va à l'étranger, obtient ce montant et de l’autre côté ces 500 000 dollars retournent dans le rugby australien.” Ces sommes pourraient être investi sur le long terme et la formation selon lui. Si la part des salaires des joueurs en Australie a baissé de presque la moitié avec le Covid, elle conserve un poids non négligeable dans la balance économique des Wallabies. A titre de comparaison, la fédération australienne dépense 11,7 millions de dollars pour payer les revenus des joueurs évoluant dans les cinq différentes franchises du pays alors que Rugby Australia a injecté moins de 3 millions de dollars pour le développement du rugby en milieu scolaire.