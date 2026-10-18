Après 32 essais en Top 14 : la Section paloise veut confirmer en Champions Cup

Pour se lancer sur la scène internationale, les Béarnais s'appuient sur la meilleure attaque du Top 14 : 32 essais pour 239 points cette saison. Ils espèrent conserver cette efficacité en Champions Cup, une compétition où l'efficacité offensive est souvent déterminante. L'espoir est de rejoindre la phase finale. Une ambition qui intervient après une découverte de l'épreuve, la saison dernière, par la Section Paloise Made in Piqueronies.

Ce dimanche 18 octobre, les Vert et Blanc commencent leur exercice 2026/2027 face à une formation habituée à la compétition. En début d'après-midi (14h00), ils se confrontent aux Leicester Tigers sur la pelouse du Stade du Hameau, en première journée de la Champions Cup. Quatrièmes de Premiership, les coéquipiers de Joel Sclavi sont habitués aux matchs ouverts, avec un score moyen de 33 à 30 en leur faveur depuis le début de saison.

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Une identité de jeu installée

Avant d'affronter une équipe dynamique,Julien Sarraute, qui a pris l'attaque en charge à l'intersaison, évoque l'identité de jeu de la Section depuis plusieurs années. Auprès de Rugbyrama, il cite des "bases solides" installées sur "trois ou quatre dernières années". À partir de ce constat, le manager Sébastien Piqueronies a fixé les axes de progression du groupe, sur l'ensemble de la saison.

Parmi ces axes figure la continuité du jeu dans la défense adverse. La Section veut aussi traverser la zone 40-40 avec un minimum de rucks, le plus vite possible. En misant sur les offloads et les qualités techniques de ses joueurs, elle cherche à tenir le ballon dans le camp adverse. Un travail qui se fait aussi avec Thomas Choveau, spécialiste de la zone de marque, prêt à faire jouer des épaules avec la puissance du pack.

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Attaquer de loin grâce à la défense

Dans une stratégie de jeu globale, que Sébastien Piqueronies et son staff souhaitent mettre en place à chaque apparition, l'idée consiste à rentabiliser le moindre turnover. Les Béarnais sont amenés à attaquer de loin grâce à une pression défensive constante. Les Béarnais l'ont appliquée face à Vannes (40-43) et à Castres (35-26), lors des deux dernières journées de championnat.

La Section marque après 2,8 phases de jeu en moyenne depuis le début de la saison. Cependant, le rendement peut encore être amélioré. Preuve en est, Toulouse, Castres et Paris font encore mieux. Ces trois équipes tournent autour de 2,6 phases en moyenne. Par ailleurs, les Vert et Blanc ont les moyens de marquer encore plus. Au-delà de leur ligne de trois-quarts constellée de Bleus, Rodrigo Marta, dont l'arrivée a amplifié le potentiel de l'effectif, est meilleur marqueur du championnat avec six essais.

Julien Sarraute décrit "des joueurs extrêmement talentueux avec beaucoup de vitesse, capable de créer énormément de situations favorables". Il veut que tout le groupe partage le même langage et sache répondre à l'initiative d'un partenaire. Ce travail prendra du temps, au fil des matchs, mais l'entraîneur salue la faculté d'apprentissage des joueurs. Impliqué dans le projet depuis les espoirs, une complicité presque organique s'observe entre de nombreux éléments.

« Quand on voit la qualité des joueurs qui composent cette équipe, je sais que ça va avancer vite. » — Julien Sarraute, en charge de l'attaque de la Section paloise

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Plus de ballon en jeu en Europe

La Champions Cup offre un temps de jeu effectif plus élevé qu'en championnat. Ce qui est un terrain favorable à l'attaque paloise et à sa liberté d'initiative. La Section n'oublie pas pour autant les moments où la partie ralentit.

Elle juge avoir besoin d'un travail de fond pour remettre le ballon en mouvement quand il perd de la vitesse. Elle compte y parvenir par son système et son jeu au pied. Il faut aussi être très organisé et très méthodique sur ces ballons pour profiter des situations qui se présentent. Le but est que spectacle et efficacité soient tous deux au rendez-vous au Hameau.

La Section paloise est championne de France en 1928, 1946 et 1964. Elle a aussi gagné la Pro D2 en 2015. En Europe, le club a décroché le Challenge européen en 2000 et en a disputé la finale en 2005. Avec un livre d'histoire bien garni, le Béarn espère y ajouter quelques éléments plus contemporains. En Champions Cup, le club croit à un parcours historique, comme bien d'autres nouveaux effectifs prodiges de Top 14 l'ont fait avant lui, ces dernières années.

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