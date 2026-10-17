« Il n'est pas au rendez-vous » : avec 22 points et un doublé, Melvyn Jaminet répond aux critiques et à Franck Azéma

Huit jours pour renverser le jugement

« Il n'est pas au rendez-vous. » Le 8 octobre, Franck Azéma avait justifié sans détour la mise à l'écart de Melvyn Jaminet pour la réception du Racing 92. Huit jours plus tard, l'arrière international a répondu sur la pelouse d'Édimbourg, vendredi soir. Avec deux essais et 22 points inscrits lors du succès de Toulon (27-17), il a été élu homme du match. Le contraste a de quoi faire sourire sur la Rade.

À lui seul, Jaminet a inscrit 81,5 % des points toulonnais. Deux pénalités, trois transformations et un doublé, dont le premier essai dès le retour des vestiaires. De quoi rappeler pourquoi le RCT avait tant misé sur son numéro 15, critiqué après un début de saison difficile, notamment dans l'exercice du tir au but.

Une réponse écrite avec ses jambes

L'action de la 42e minute mérite qu'on s'y attarde tant elle a pesé sur le résultat final. Après une récupération toulonnaise, Jaminet reçoit le ballon à gauche, accélère puis glisse un petit coup de pied au-dessus du rideau écossais. Il le récupère lui-même pour finir en coin. Un geste qui exige autant de lecture que de vitesse, et rappelle qu'un arrière peut désorganiser une défense autrement que par ses longues chandelles.

Les chiffres de l'EPCR accompagnent l'impression donnée sur le pré : 67 mètres gagnés, trois franchissements et trois défenseurs battus en onze ballons joués à la main. Son deuxième essai, à la 65e, vient récompenser le travail des avants près de la ligne. Et dans un match où Édimbourg est revenu à trois points à l'heure de jeu, chacune de ses accélérations a pesé.

Mais son pied n'a pas retrouvé une précision irréprochable. Jaminet a réussi cinq tirs sur sept, soit 71,4 %, avec deux pénalités manquées après la pause. Il avait néanmoins passé un coup de pied lointain depuis sa propre moitié de terrain en première période. Un contraste révélateur : Toulon retrouve ses qualités offensives, sans que toutes ses difficultés récentes soient déjà réglées.

À Toulon, la confiance se regagne sur la durée

Cette prestation arrive au bon moment pour un RCT qui vient d'enchaîner un succès contre le Racing 92 et une victoire européenne. Avec la réception de Pau en Top 14 à l'horizon, Azéma peut compter sur un arrière de nouveau décisif, capable d'attaquer les intervalles et de conclure les mouvements. Une autre manière de peser que d'accumuler les points au pied.

Reste à reproduire cette soirée au fil des semaines. La concurrence qui avait justifié sa sortie du groupe n'a pas disparu, et l'exigence du staff non plus. Au Hive Stadium, devant 7 201 spectateurs, Jaminet a répondu là où le rugby offre le moins d'échappatoires : sur la pelouse.