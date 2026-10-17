VIDEO. 93 points, 40 minutes de folie, les All Blacks écrasent les Wallabies et prolongent leur incroyable série

Six essais avant la pause, l'Australie déjà condamnée

Il n'aura fallu que 40 minutes aux All Blacks pour mettre l'Australie à genoux. Samedi, à Sydney, la Nouvelle-Zélande a dominé les Wallabies (43-21) lors du second test de la Bledisloe Cup. Devant 73 399 spectateurs, les hommes de Dave Rennie ont inscrit six essais en première période, pour mener 36-7 à la pause. Une véritable démonstration offensive, une semaine après leur succès à Auckland (50-19).

Josh Moorby a ouvert le bal avant que Beauden Barrett, Peter Lakai et Rieko Ioane ne portent le score à 22-0 dès la 26e minute. Jeremy Williams a brièvement réveillé les Australiens, mais son carton jaune a précipité leur chute. Wallace Sititi a profité de la supériorité numérique, puis Barrett s'est offert un doublé sur interception juste avant les vestiaires. La seconde période a seulement permis aux Wallabies de réduire l'écart.

Une efficacité clinique qui fait très mal

Le plus frappant reste la manière dont les Néo-Zélandais ont exploité chaque approximation adverse. Vitesse dans les rucks, courses tranchantes et continuité après contact ont constamment désorganisé le rideau australien. Peter Lakai, élu homme du match, a notamment pesé sur les transitions offensives. Même privé de Jordie Barrett avant le coup d'envoi, puis de Quinn Tupaea dès les premières minutes, le collectif néo-zélandais a conservé sa fluidité.

Et pourtant, les Australiens avaient trouvé des espaces en début de rencontre, notamment grâce à Max Jorgensen. Mais leurs occasions gâchées ont offert autant de munitions aux visiteurs. Le contraste avec Auckland est saisissant : la semaine précédente, l'Australie résistait jusqu'à la pause (17-14) avant de sombrer. Cette fois, les dégâts étaient déjà irréparables après 40 minutes.

Treize défaites consécutives, le fossé se creuse

Avec ce nouveau succès, les All Blacks portent leur série à 13 victoires consécutives face aux Wallabies. L'Australie n'a plus battu son voisin depuis novembre 2020. Et la Bledisloe Cup reste néo-zélandaise pour une 24e année consécutive. En deux rencontres, les hommes de Dave Rennie ont inscrit 93 points, contre seulement 40 pour leurs adversaires. Des chiffres particulièrement lourds à l'approche du Mondial 2027 organisé en Australie.

Les Wallabies ont pourtant remporté la seconde période à Sydney (14-7), avec des essais de Tom Wright et Filipo Daugunu. Une réaction insuffisante pour rassurer Les Kiss, qui doit désormais préparer la tournée européenne. Car face aux meilleures nations, offrir une mi-temps entière revient souvent à abandonner toute chance de victoire.

Dans un an, l'Australie accueillera la planète rugby. D'ici là, il lui faudra retrouver comment tenir 80 minutes face à ces éternels voisins qui semblent toujours avoir un coup d'avance.