55 matchs de Top 14 à Toulon sans devenir titulaire : comment Jules Danglot s'est relancé à Colomiers au point de séduire Pau

Un doublé qui tombe au meilleur moment

Vendredi, Jules Danglot a inscrit deux essais lors du large succès de Colomiers face à Narbonne (49-28). Le demi de mêlée a frappé à la 18e, puis à la 40e minute, contribuant à un impressionnant 35-0 à la pause. Et le lendemain, son avenir a repris le devant de la scène.

Selon le Midi Olympique, le joueur, en fin de contrat en juin 2027, pourrait rejoindre Pau. La Section lui aurait soumis une offre après lui avoir fait visiter ses installations. Toulon, où il a joué entre 2021 et 2025, l'aurait également sollicité. Aucun accord définitif n'a été annoncé.

À Toulon, il attendait son heure. À Colomiers, il a pris les commandes

Le RCT connaît pourtant le garçon. En quatre saisons dans le Var, Danglot a disputé 55 rencontres de Top 14, sans s'installer durablement comme titulaire. À Colomiers, il a changé de statut : le club l'a même désigné capitaine pour le déplacement à Brive en septembre.

La saison dernière, il a inscrit huit essais en 22 rencontres de Pro D2. Pour un demi de mêlée, c'est un indice précieux : outre la distribution, il pèse directement sur le tableau d'affichage. Son doublé contre Narbonne prolonge cette dynamique.

À Pau, il retrouverait Rodrigo Marta et Alexandre Etchebehere, deux anciens partenaires columérins. Une familiarité utile pour découvrir un nouveau vestiaire, même si elle ne garantit aucune place sur la feuille de match.

Pau possède déjà des numéros 9, alors pourquoi Danglot ?

La concurrence s'annonce sérieuse. Thibault Daubagna et Thomas Souverbie sont liés à la Section jusqu'en 2029, tandis que l'international argentin Gonzalo Garcia a rejoint le Béarn cet été. Danglot intégrerait donc une rotation fournie, avec une place à conquérir.

Reste le paradoxe du dossier : Toulon a connu Danglot avant qu'il ne s'affirme en Pro D2, mais Pau pourrait récupérer le joueur qu'il est devenu. D'ici juin, le numéro 9 a encore de quoi plaider sa cause sur le terrain.