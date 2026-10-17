Patrick Tuifua revient de loin à Toulon : après une opération du genou, ses 61 minutes à Édimbourg ouvrent enfin des perspectives au RCT

61 minutes pour sortir de l'ombre

À Édimbourg, vendredi, Melvyn Jaminet a attiré la lumière avec ses 22 points. Pourtant, dans le succès de Toulon (27-17), une autre histoire mérite le détour. Titulaire au poste de numéro 8, Patrick Tuifua a disputé 61 minutes avant de céder sa place à Joé Quéré-Karaba. Pour lui, cette sortie ressemble à un véritable nouveau départ.

Charles Ollivon absent face à Castres : pourquoi Patrick Tuifua pourrait-il être privilégié pour le remplacer dans le XV de départ avec Toulon ?

Le contraste est saisissant. Depuis son arrivée sur la Rade en 2025, le Néo-Calédonien n'avait cumulé que 85 minutes en quatre rencontres de Top 14. Son genou droit, déjà touché en Nouvelle-Zélande, l'avait contraint à une opération en novembre 2025. En septembre, il confiait à Var-Matin que son médecin lui donnait entre 20 et 40 % de chances de rejouer.

Un joueur taillé pour secouer les défenses

Le chemin avait pourtant de quoi faire rêver. Formé en Nouvelle-Calédonie, parti adolescent en Nouvelle-Zélande, Tuifua s'était imposé à Hawke's Bay avant de porter le maillot des Bleuets en 2024. Toulon l'a recruté jusqu'en 2028 pour sa puissance et sa mobilité. À 22 ans, son gabarit de 1,91 m pour 113 kg promet encore de belles collisions.

À Édimbourg, les statistiques de l'EPCR lui attribuent six ballons joués à la main, 20 mètres gagnés, trois défenseurs battus et une passe après contact. Il a également réussi huit plaquages. Le volume reste modeste, mais ses duels ballon en main offrent un premier aperçu de ce que Toulon espérait. Reste à retrouver ces qualités régulièrement.

Le choix du staff en dit également long. Tuifua a débuté en huit, Zach Mercer a glissé à l'aile et Esteban Abadie occupait l'autre côté de la troisième ligne. Une répartition intéressante : le Calédonien peut apporter de la percussion dans l'axe, tandis que Mercer conserve sa liberté pour faire jouer autour de lui. Un équilibre à éprouver sur plusieurs rencontres.

Une nouvelle arme dans la troisième ligne toulonnaise ?

Entre Charles Ollivon, Lewis Ludlam, Mercer, Abadie et Quéré-Karaba, la concurrence reste particulièrement redoutable. Mais cette titularisation européenne donne au staff une option supplémentaire, alors que le RCT enchaîne Top 14 et Challenge Cup. Pour Tuifua, l'enjeu dépasse la feuille de match : retrouver de la continuité, absorber les contacts et convaincre sans brûler les étapes.

Il y a un an, Tuifua espérait simplement poursuivre sa carrière. Vendredi, il a quitté le Hive Stadium après 61 minutes et une victoire. Toulon doit encore attendre avant de savoir s'il tient le phénomène annoncé en 2025. Mais son troisième ligne a enfin une vraie occasion de montrer pourquoi on l'attendait autant.